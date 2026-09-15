Тещин язык из баклажанов без стерилизации: рецепт пикантного салата на зиму

Во время заготовки продуктов на зиму отдельное место в разнообразии рецептов занимают острые закуски, особенно уместные в сезон гриппа и ОРВИ. Острый перец поддерживает иммунитет и оказывает противовоспалительное действие. Поэтому накануне зимы рекомендуем закрыть вкусный салат Тещин язык из баклажанов и горького перца.

Читай, как приготовить салат Тещин язык без стерилизации, в нашем материале.

Тещин язык из баклажанов: пошаговый рецепт без стерилизации

Закрыть салат Тещин язык из баклажанов можно без стерилизации, потому что все ингредиенты этой закрутки и так предварительно проходят термообработку. Перед началом консервации не забудь простерилизовать банки и крышки.

Для закуски нужно выбрать длинные жесткие баклажаны, чтобы из них легко было нарезать тонкие полоски — “языки”. Желательно, чтобы это были молодые плоды с маленьким количеством зерен и без морщин.

Помидоры подбирай сочные и мясистые, поскольку из них должна получиться вкусная томатная основа для салата.

Не жалей чеснока и горького перца, поскольку салат не просто так называется Тещин язык — вкус должен быть остреньким и пикантным.

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Ингредиенты на 500 мл банку (5 банок):

баклажаны — 1 кг;

помидоры – 1 кг;

сладкий перец — 250 г;

острый перец – 1 шт.;

чеснок – 6 зубчиков;

уксус 9% — 50 мл;

сахар — 80 г;

соль – 1 ст.л.

Способ приготовления Тещиного языка из баклажанов без стерилизации:

Баклажаны нарежь нетолстыми полосками и вымочи полчаса в соленой воде, чтобы убрать из них горечь. Томаты и перец перебей в блендере в однородную смесь. Добавь в овощную смесь соль и сахар, хорошо вымешай и провари в течение 30 минут, во время варки добавь уксус. Переложи полоски баклажанов в томатную основу и провари все вместе 20 минут. Под конец варки выдави туда чеснок, еще немного провари и разложи горячую закуску в чистые банки. Закатай чистыми крышками, переверни вверх дном и оставь охлаждаться под полотенцем.

Эта яркая закрутка придется тебе по вкусу зимой с картофельными и мясными блюдами.

Приятного аппетита!

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Фото: скриншот c YouTube

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