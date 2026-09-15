Тещин язык из баклажанов без стерилизации: рецепт пикантного салата на зиму

Во время заготовки продуктов на зиму отдельное место в разнообразии рецептов занимают острые закуски, особенно уместные в сезон гриппа и ОРВИ. Острый перец поддерживает иммунитет и оказывает противовоспалительное действие. Поэтому накануне зимы рекомендуем закрыть вкусный салат Тещин язык из баклажанов и горького перца.
Читай, как приготовить салат Тещин язык без стерилизации, в нашем материале.
Тещин язык из баклажанов: пошаговый рецепт без стерилизации
Закрыть салат Тещин язык из баклажанов можно без стерилизации, потому что все ингредиенты этой закрутки и так предварительно проходят термообработку. Перед началом консервации не забудь простерилизовать банки и крышки.
Для закуски нужно выбрать длинные жесткие баклажаны, чтобы из них легко было нарезать тонкие полоски — “языки”. Желательно, чтобы это были молодые плоды с маленьким количеством зерен и без морщин.
Помидоры подбирай сочные и мясистые, поскольку из них должна получиться вкусная томатная основа для салата.
Не жалей чеснока и горького перца, поскольку салат не просто так называется Тещин язык — вкус должен быть остреньким и пикантным.
Ингредиенты на 500 мл банку (5 банок):
- баклажаны — 1 кг;
- помидоры – 1 кг;
- сладкий перец — 250 г;
- острый перец – 1 шт.;
- чеснок – 6 зубчиков;
- уксус 9% — 50 мл;
- сахар — 80 г;
- соль – 1 ст.л.
Способ приготовления Тещиного языка из баклажанов без стерилизации:
- Баклажаны нарежь нетолстыми полосками и вымочи полчаса в соленой воде, чтобы убрать из них горечь.
- Томаты и перец перебей в блендере в однородную смесь.
- Добавь в овощную смесь соль и сахар, хорошо вымешай и провари в течение 30 минут, во время варки добавь уксус.
- Переложи полоски баклажанов в томатную основу и провари все вместе 20 минут.
- Под конец варки выдави туда чеснок, еще немного провари и разложи горячую закуску в чистые банки. Закатай чистыми крышками, переверни вверх дном и оставь охлаждаться под полотенцем.
Эта яркая закрутка придется тебе по вкусу зимой с картофельными и мясными блюдами.
Приятного аппетита!
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Фото: скриншот c YouTube
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