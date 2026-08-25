Квашеные баклажаны на зиму в банках или ведре: сочетай пикантный вкус и пользу для здоровья

Если при словах “квашеные баклажаны” у тебя еще не потекли слюнки, значит, ты пока не нашел(-ла) тот самый лучший фирменный рецепт.
Но мы тебе поможем. Синенькие можно готовить в стеклянных банках или в ведре, со стерилизацией или без нее. В последнем случае овощи после ферментации хранят в холодильнике или холодном погребе.
Лови три проверенных вкусных рецепта и готовь с удовольствием!
Квашеные баклажаны на зиму: рецепт с морковью, чесноком и зеленью в банках (стерилизованные)
Ингредиенты
- баклажаны — 2 кг
- морковь — 2 шт.
- чеснок — 2 головки
- сладкий перец — 1–2 шт.
- острый перец — по вкусу
- петрушка — 1 пучок
- кинза — 1 пучок
- базилик — 1 пучок
- сельдерей — 1 пучок
- вода — для бланширования.
Для рассола:
- вода — 1 л
- соль — 70 г.
Приготовление квашеных баклажанов на зиму в банках со стерилизацией
- Помой баклажаны, отрежь плодоножки и сделай на каждом глубокий продольный надрез, не разрезая овощ пополам.
- Вскипяти воду, посоли ее и опусти баклажаны. Бланшируй их около 5 минут. Овощи должны стать мягкими, но не развариться.
- Вынь их из воды, сложи на доску, накрой другой доской и поставь сверху гнет. Оставь на несколько часов, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Натри морковь на крупной терке, сладкий и острый перец мелко нарежь. Очисть и измельчи чеснок. Мелко нарежь петрушку, кинзу, базилик и сельдерей. Смешай морковь, перец, чеснок и зелень.
- Когда баклажаны остынут, раскрой их по надрезу и плотно нафаршируй овощной начинкой.
- Для рассола раствори 70 г соли в 1 л кипяченой охлажденной воды.
- Плотно сложи баклажаны в чистую емкость и залей рассолом. Овощи должны быть полностью покрыты жидкостью. Поставь сверху гнет и оставь при комнатной температуре на 5–7 дней.
- После завершения ферментации слей рассол и прокипяти его в течение 5 минут. Переложи овощи в чистые стерилизованные литровые банки. Залей горячим рассолом. Накрой банки крышками и стерилизуй 15 минут.
- Герметично закрой банки, переверни их вверх дном и оставь до полного остывания.
- Храни заготовку в темном прохладном месте.
Квашеные баклажаны на зиму в банках: рецепт с морковью и луком (без стерилизации)
Ингредиенты
- баклажаны — 3,4 кг;
- морковь — 660 г;
- лук — 160 г;
- чеснок — 60 г;
- петрушка — 30 г;
- соль — 185 г;
- растительное масло — по вкусу.
Приготовление квашеных баклажанов на зиму в банках без стерилизации
- Помой баклажаны и удали плодоножки. Отвари их в подсоленной воде до мягкости. Не переваривай — овощи должны сохранить форму.
- Вынь из воды, сложи в емкость, накрой доской и поставь сверху гнет. Оставь на несколько часов, чтобы стекла лишняя вода.
- Натри морковь на крупной терке. Очисть и мелко нарежь лук. Измельчи чеснок и петрушку.
- Смешай морковь, лук, чеснок и петрушку. При желании добавь немного растительного масла и перемешай начинку.
- Сделай в баклажанах продольный надрез и наполни их овощной смесью. Плотно сложи фаршированные баклажаны в чистую емкость. Накрой их тарелкой или доской и поставь сверху гнет.
- Оставь при комнатной температуре на 1–2 суток, чтобы началась ферментация.
- После этого переложи баклажаны в чистые банки.
- Закрой банки и перенеси в холодильник или холодный погреб.
- Полностью квашеными баклажаны станут примерно через 3–4 недели. Храни их в холоде до 6 месяцев.
Квашеные баклажаны на зиму в ведре с морковью, луком и чесноком (без стерилизации)
Ингредиенты
- баклажаны — 4 кг
- морковь — 3 кг
- лук — 1 кг
- чеснок — 100 г
- сельдерей — по вкусу
- соль — по вкусу
- растительное масло — небольшое количество
- 1–2 столовые ложки соли на 1 л воды — для отваривания
- 1 чайная ложка соли на 1 л воды — для заливки
Приготовление квашеных помидоров на зиму в ведре
- Помой баклажаны и удали плодоножки.
- Сделай в каждом овоще продольный надрез.
- Вскипяти воду, посоли и положи в нее баклажаны.
- Отваривай их 3–7 минут в зависимости от размера. Они должны размягчиться, но не развариться.
- Вынь овощи, сложи на доску, накрой другой доской и поставь сверху гнет. Оставь на 5–6 часов или на ночь, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Натри морковь на крупной терке.
- Нарежь лук тонкими полукольцами.
- Слегка обжарь морковь и лук на небольшом количестве растительного масла. Не зажаривай овощи до румяной корочки.
- Полностью остуди начинку. Измельчи чеснок и смешай его с морковно-луковой массой. Посоли начинку по вкусу.
- Раскрой каждый баклажан по надрезу и плотно нафаршируй овощной смесью. Перевяжи баклажаны стеблями сельдерея, чтобы начинка не выпадала.
- На дно чистого пищевого ведра положи немного сельдерея. Плотно выложи фаршированные синенькие слоями. Залей слабосоленым раствором.
- Накрой их чистой тарелкой или пищевой крышкой.
- Поставь сверху гнет, чтобы баклажаны не всплывали.
- Оставь ведро при комнатной температуре примерно на 2–3 дня для ферментации.
- После появления характерного кисловатого запаха и вкуса перенеси ведро в холодильник или холодный погреб.
- Во время хранения следи, чтобы баклажаны оставались под рассолом и не имели контакта с воздухом.
Для хранения на зиму используй только пищевое ведро и держи квашеные баклажаны в холоде — примерно при 0…+4 °C. Не оставляй их надолго дома после завершения активного квашения.
А еще мы давали рецепт баклажанов в томатном соусе — как их приготовить, узнай в нашем другом материале.
Источник фото: Рinterest.
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