Квашеные баклажаны на зиму в банках или ведре: сочетай пикантный вкус и пользу для здоровья

Но мы тебе поможем. Синенькие можно готовить в стеклянных банках или в ведре, со стерилизацией или без нее. В последнем случае овощи после ферментации хранят в холодильнике или холодном погребе.

Лови три проверенных вкусных рецепта и готовь с удовольствием!

Квашеные баклажаны на зиму: рецепт с морковью, чесноком и зеленью в банках (стерилизованные)

Ингредиенты

баклажаны — 2 кг

морковь — 2 шт.

чеснок — 2 головки

сладкий перец — 1–2 шт.

острый перец — по вкусу

петрушка — 1 пучок

кинза — 1 пучок

базилик — 1 пучок

сельдерей — 1 пучок

вода — для бланширования.

Для рассола:

вода — 1 л

соль — 70 г.

Приготовление квашеных баклажанов на зиму в банках со стерилизацией

Помой баклажаны, отрежь плодоножки и сделай на каждом глубокий продольный надрез, не разрезая овощ пополам. Вскипяти воду, посоли ее и опусти баклажаны. Бланшируй их около 5 минут. Овощи должны стать мягкими, но не развариться. Вынь их из воды, сложи на доску, накрой другой доской и поставь сверху гнет. Оставь на несколько часов, чтобы стекла лишняя жидкость. Натри морковь на крупной терке, сладкий и острый перец мелко нарежь. Очисть и измельчи чеснок. Мелко нарежь петрушку, кинзу, базилик и сельдерей. Смешай морковь, перец, чеснок и зелень. Когда баклажаны остынут, раскрой их по надрезу и плотно нафаршируй овощной начинкой. Для рассола раствори 70 г соли в 1 л кипяченой охлажденной воды. Плотно сложи баклажаны в чистую емкость и залей рассолом. Овощи должны быть полностью покрыты жидкостью. Поставь сверху гнет и оставь при комнатной температуре на 5–7 дней. После завершения ферментации слей рассол и прокипяти его в течение 5 минут. Переложи овощи в чистые стерилизованные литровые банки. Залей горячим рассолом. Накрой банки крышками и стерилизуй 15 минут. Герметично закрой банки, переверни их вверх дном и оставь до полного остывания. Храни заготовку в темном прохладном месте.

Квашеные баклажаны на зиму в банках: рецепт с морковью и луком (без стерилизации)

Ингредиенты

баклажаны — 3,4 кг;

морковь — 660 г;

лук — 160 г;

чеснок — 60 г;

петрушка — 30 г;

соль — 185 г;

растительное масло — по вкусу.

Приготовление квашеных баклажанов на зиму в банках без стерилизации

Помой баклажаны и удали плодоножки. Отвари их в подсоленной воде до мягкости. Не переваривай — овощи должны сохранить форму. Вынь из воды, сложи в емкость, накрой доской и поставь сверху гнет. Оставь на несколько часов, чтобы стекла лишняя вода. Натри морковь на крупной терке. Очисть и мелко нарежь лук. Измельчи чеснок и петрушку. Смешай морковь, лук, чеснок и петрушку. При желании добавь немного растительного масла и перемешай начинку. Сделай в баклажанах продольный надрез и наполни их овощной смесью. Плотно сложи фаршированные баклажаны в чистую емкость. Накрой их тарелкой или доской и поставь сверху гнет. Оставь при комнатной температуре на 1–2 суток, чтобы началась ферментация. После этого переложи баклажаны в чистые банки. Закрой банки и перенеси в холодильник или холодный погреб. Полностью квашеными баклажаны станут примерно через 3–4 недели. Храни их в холоде до 6 месяцев.

Квашеные баклажаны на зиму в ведре с морковью, луком и чесноком (без стерилизации)

Ингредиенты

баклажаны — 4 кг

морковь — 3 кг

лук — 1 кг

чеснок — 100 г

сельдерей — по вкусу

соль — по вкусу

растительное масло — небольшое количество

1–2 столовые ложки соли на 1 л воды — для отваривания

1 чайная ложка соли на 1 л воды — для заливки

Приготовление квашеных помидоров на зиму в ведре

Помой баклажаны и удали плодоножки. Сделай в каждом овоще продольный надрез. Вскипяти воду, посоли и положи в нее баклажаны. Отваривай их 3–7 минут в зависимости от размера. Они должны размягчиться, но не развариться. Вынь овощи, сложи на доску, накрой другой доской и поставь сверху гнет. Оставь на 5–6 часов или на ночь, чтобы стекла лишняя жидкость. Натри морковь на крупной терке. Нарежь лук тонкими полукольцами. Слегка обжарь морковь и лук на небольшом количестве растительного масла. Не зажаривай овощи до румяной корочки. Полностью остуди начинку. Измельчи чеснок и смешай его с морковно-луковой массой. Посоли начинку по вкусу. Раскрой каждый баклажан по надрезу и плотно нафаршируй овощной смесью. Перевяжи баклажаны стеблями сельдерея, чтобы начинка не выпадала. На дно чистого пищевого ведра положи немного сельдерея. Плотно выложи фаршированные синенькие слоями. Залей слабосоленым раствором. Накрой их чистой тарелкой или пищевой крышкой. Поставь сверху гнет, чтобы баклажаны не всплывали. Оставь ведро при комнатной температуре примерно на 2–3 дня для ферментации. После появления характерного кисловатого запаха и вкуса перенеси ведро в холодильник или холодный погреб. Во время хранения следи, чтобы баклажаны оставались под рассолом и не имели контакта с воздухом.

Для хранения на зиму используй только пищевое ведро и держи квашеные баклажаны в холоде — примерно при 0…+4 °C. Не оставляй их надолго дома после завершения активного квашения.

А еще мы давали рецепт баклажанов в томатном соусе — как их приготовить, узнай в нашем другом материале.

Источник фото: Рinterest.