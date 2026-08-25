Квашені баклажани на зиму у банках чи відрі: поєднай пікантний смак і користь для здоров’я

Якщо при словах “квашені баклажани” у тебе ще не потекла слинка, значить ти поки не знайшов(-ла) того самого найкращого фірмового рецепту.
Але ми допоможемо тобі. Синенькі можна готувати у скляних банках чи у відрі, зі стерилізацією, або без неї. В останньому випадку овочі після ферментації зберігають у холодильнику чи холодному погребі.
Лови три перевірені смачні рецепти і готуй із задоволенням!
Квашені баклажани на зиму: рецепт з морквою, часником і зеленню в банках (стерилізовані)
Інгредієнти
- баклажани — 2 кг
- морква — 2 шт.
- часник — 2 головки
- солодкий перець — 1–2 шт.
- гострий перець — за смаком
- петрушка — 1 пучок
- кінза — 1 пучок
- базилік — 1 пучок
- селера — 1 пучок
- вода — для бланшування.
Для розсолу:
- вода — 1 л
- сіль — 70 г.
Приготування квашених баклажанів на зиму у банках зі стерилізацією
- Помий баклажани, відріж плодоніжки та зроби на кожному глибокий поздовжній надріз, не розрізаючи овоч навпіл.
- Закип’яти воду, посоли її та опусти баклажани. Бланшуй їх приблизно 5 хвилин. Овочі мають стати м’якими, але не розваритися.
- Вийми їх з води, склади на дошку, накрий іншою дошкою та постав зверху гніт. Залиш на кілька годин, щоб стекла зайва рідина.
- Натри моркву на великій тертці, солодкий і гострий перець дрібно наріж. Очисть і подрібни часник. Дрібно наріж петрушку, кінзу, базилік і селеру. Змішай моркву, перець, часник і зелень.
- Коли баклажани охолонуть, розкрий їх по надрізу та щільно нафаршируй овочевою начинкою.
- Для розсолу розчини 70 г солі в 1 л кип’яченої охолодженої води.
- Щільно склади баклажани в чисту ємність і залий розсолом. Овочі мають бути повністю покриті рідиною. Постав зверху гніт і залиш за кімнатної температури на 5–7 днів.
- Після завершення ферментації злий розсіл і прокип’яти його протягом 5 хвилин. Переклади овочі в чисті стерилізовані літрові банки. Залий гарячим розсолом. Накрий банки кришками та стерилізуй 15 хвилин.
- Герметично закрий банки, переверни їх догори дном і залиш до повного охолодження.
- Зберігай заготовку в темному прохолодному місці.
Квашені баклажани на зиму в банках: рецепт з морквою та цибулею (без стерилізації)
Інгредієнти
- баклажани — 3,4 кг;
- морква — 660 г;
- цибуля — 160 г;
- часник — 60 г;
- петрушка — 30 г;
- сіль — 185 г;
- рослинна олія — за смаком.
Приготування квашених баклажанів на зиму у банках без стерилізації
- Помий баклажани та видали плодоніжки. Відвари їх у підсоленій воді до м’якості. Не переварюй — овочі мають зберегти форму.
- Вийми з води, склади в ємність, накрий дошкою та постав зверху гніт. Залиш на кілька годин, щоб стекла зайва вода.
- Натри моркву на великій тертці. Очисть і дрібно наріж цибулю.Подрібни часник і петрушку.
- Змішай моркву, цибулю, часник і петрушку. За бажанням додай трохи рослинної олії та перемішай начинку.
- Зроби в баклажанах поздовжній надріз і наповни їх овочевою сумішшю. Щільно склади фаршировані баклажани в чисту ємність. Накрий їх тарілкою або дошкою та постав зверху гніт.
- Залиш за кімнатної температури на 1–2 доби, щоб почалася ферментація.
- Після цього переклади баклажани в чисті банки.
- Закрий банки та перенеси в холодильник або холодний погріб.
- Повністю квашеними баклажани стануть приблизно через 3–4 тижні. Зберігай їх на холоді до 6 місяців.
Квашені баклажани на зиму у відрі з морквою, цибулею та часником (без стерилізації)
Інгредієнти
- баклажани — 4 кг
- морква — 3 кг
- цибуля — 1 кг
- часник — 100 г
- селера — за смаком
- сіль — за смаком
- рослинна олія — невелика кількість
- 1 -2 столові ложки солі на 1 л води — для відварювання
- 1 чайна ложка солі на 1 л води — для заливки
Приготування квашених помідорів на зиму у відрі
- Помий баклажани та видали плодоніжки.
- Зроби в кожному овочі поздовжній надріз.
- Закип’яти воду, посоли та поклади в неї баклажани.
- Відварюй їх 3–7 хвилин залежно від розміру. Вони мають розм’якнути, але не розваритися.
- Вийми овочі, склади на дошку, накрий іншою дошкою та постав зверху гніт. Залиш на 5–6 годин або на ніч, щоб стекла зайва рідина.
- Натри моркву на великій тертці.
- Наріж цибулю тонкими півкільцями.
- Злегка обсмаж моркву та цибулю на невеликій кількості рослинної олії. Не засмажуй овочі до рум’яної скоринки.
- Повністю охолоди начинку. Подрібни часник і змішай його з морквяно-цибулевою масою. Посоли начинку за смаком.
- Розкрий кожен баклажан по надрізу та щільно нафаршируй овочевою сумішшю. Перев’яжи баклажани стеблами селери, щоб начинка не випадала.
- На дно чистого харчового відра поклади трохи селери. Щільно виклади фаршировані синенькі шарами. Залий слабосолоним розчином.
- Накрий їх чистою тарілкою або харчовою кришкою.
- Постав зверху гніт, щоб баклажани не спливали.
- Залиш відро за кімнатної температури приблизно на 2–3 доби для ферментації.
- Після появи характерного кислуватого запаху та смаку перенеси відро в холодильник або холодний погріб.
- Під час зберігання стеж, щоб баклажани залишалися під розсолом і не контактували з повітрям.
Для зберігання на зиму використовуй тільки харчове відро і тримай квашені баклажани в холоді — приблизно за 0…+4 °C. Не залишай їх надовго вдома, коли активне квашення буде завершено.
А ще ми давали рецепт баклажанів у томатному соусі — як їх приготувати, дізнайся в нашому іншому матеріалі.
Джерело фото: Рinterest.
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