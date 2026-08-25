Квашені баклажани на зиму у банках чи відрі: поєднай пікантний смак і користь для здоров’я

Якщо при словах “квашені баклажани” у тебе ще не потекла слинка, значить ти поки не знайшов(-ла) того самого найкращого фірмового рецепту.

Але ми допоможемо тобі. Синенькі можна готувати у скляних банках чи у відрі, зі стерилізацією, або без неї. В останньому випадку овочі після ферментації зберігають у холодильнику чи холодному погребі.

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Квашені баклажани на зиму: рецепт з морквою, часником і зеленню в банках (стерилізовані)

Інгредієнти баклажани — 2 кг

морква — 2 шт.

часник — 2 головки

солодкий перець — 1–2 шт.

гострий перець — за смаком

петрушка — 1 пучок

кінза — 1 пучок

базилік — 1 пучок

селера — 1 пучок

вода — для бланшування. Для розсолу: вода — 1 л

сіль — 70 г. Приготування квашених баклажанів на зиму у банках зі стерилізацією Помий баклажани, відріж плодоніжки та зроби на кожному глибокий поздовжній надріз, не розрізаючи овоч навпіл. Закип’яти воду, посоли її та опусти баклажани. Бланшуй їх приблизно 5 хвилин. Овочі мають стати м’якими, але не розваритися. Вийми їх з води, склади на дошку, накрий іншою дошкою та постав зверху гніт. Залиш на кілька годин, щоб стекла зайва рідина. Натри моркву на великій тертці, солодкий і гострий перець дрібно наріж. Очисть і подрібни часник. Дрібно наріж петрушку, кінзу, базилік і селеру. Змішай моркву, перець, часник і зелень. Коли баклажани охолонуть, розкрий їх по надрізу та щільно нафаршируй овочевою начинкою. Для розсолу розчини 70 г солі в 1 л кип’яченої охолодженої води. Щільно склади баклажани в чисту ємність і залий розсолом. Овочі мають бути повністю покриті рідиною. Постав зверху гніт і залиш за кімнатної температури на 5–7 днів. Після завершення ферментації злий розсіл і прокип’яти його протягом 5 хвилин. Переклади овочі в чисті стерилізовані літрові банки. Залий гарячим розсолом. Накрий банки кришками та стерилізуй 15 хвилин. Герметично закрий банки, переверни їх догори дном і залиш до повного охолодження. Зберігай заготовку в темному прохолодному місці. Читати на тему Баклажани в аджиці на зиму: готуються просто, з’їдаються швидко Баклажани в аджиці на зиму: готуємо ароматну закуску без смаження. Квашені баклажани на зиму в банках: рецепт з морквою та цибулею (без стерилізації) Інгредієнти баклажани — 3,4 кг;

морква — 660 г;

цибуля — 160 г;

часник — 60 г;

петрушка — 30 г;

сіль — 185 г;

рослинна олія — за смаком. Приготування квашених баклажанів на зиму у банках без стерилізації Помий баклажани та видали плодоніжки. Відвари їх у підсоленій воді до м’якості. Не переварюй — овочі мають зберегти форму. Вийми з води, склади в ємність, накрий дошкою та постав зверху гніт. Залиш на кілька годин, щоб стекла зайва вода. Натри моркву на великій тертці. Очисть і дрібно наріж цибулю.Подрібни часник і петрушку. Змішай моркву, цибулю, часник і петрушку. За бажанням додай трохи рослинної олії та перемішай начинку. Зроби в баклажанах поздовжній надріз і наповни їх овочевою сумішшю. Щільно склади фаршировані баклажани в чисту ємність. Накрий їх тарілкою або дошкою та постав зверху гніт. Залиш за кімнатної температури на 1–2 доби, щоб почалася ферментація. Після цього переклади баклажани в чисті банки. Закрий банки та перенеси в холодильник або холодний погріб. Повністю квашеними баклажани стануть приблизно через 3–4 тижні. Зберігай їх на холоді до 6 місяців. Квашені баклажани на зиму у відрі з морквою, цибулею та часником (без стерилізації) Інгредієнти баклажани — 4 кг

морква — 3 кг

цибуля — 1 кг

часник — 100 г

селера — за смаком

сіль — за смаком

рослинна олія — невелика кількість

1 -2 столові ложки солі на 1 л води — для відварювання

1 чайна ложка солі на 1 л води — для заливки Приготування квашених помідорів на зиму у відрі Помий баклажани та видали плодоніжки. Зроби в кожному овочі поздовжній надріз. Закип’яти воду, посоли та поклади в неї баклажани. Відварюй їх 3–7 хвилин залежно від розміру. Вони мають розм’якнути, але не розваритися. Вийми овочі, склади на дошку, накрий іншою дошкою та постав зверху гніт. Залиш на 5–6 годин або на ніч, щоб стекла зайва рідина. Натри моркву на великій тертці. Наріж цибулю тонкими півкільцями. Злегка обсмаж моркву та цибулю на невеликій кількості рослинної олії. Не засмажуй овочі до рум’яної скоринки. Повністю охолоди начинку. Подрібни часник і змішай його з морквяно-цибулевою масою. Посоли начинку за смаком. Розкрий кожен баклажан по надрізу та щільно нафаршируй овочевою сумішшю. Перев’яжи баклажани стеблами селери, щоб начинка не випадала. На дно чистого харчового відра поклади трохи селери. Щільно виклади фаршировані синенькі шарами. Залий слабосолоним розчином. Накрий їх чистою тарілкою або харчовою кришкою. Постав зверху гніт, щоб баклажани не спливали. Залиш відро за кімнатної температури приблизно на 2–3 доби для ферментації. Після появи характерного кислуватого запаху та смаку перенеси відро в холодильник або холодний погріб. Під час зберігання стеж, щоб баклажани залишалися під розсолом і не контактували з повітрям. Для зберігання на зиму використовуй тільки харчове відро і тримай квашені баклажани в холоді — приблизно за 0…+4 °C. Не залишай їх надовго вдома, коли активне квашення буде завершено. А ще ми давали рецепт баклажанів у томатному соусі — як їх приготувати, дізнайся в нашому іншому матеріалі. Джерело фото: Рinterest.

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