Коли копати буряк на зберігання та як правильно це робити — поради

Збір врожаю — трудомісткий, але приємний процес. У зборі найважливіше — правильно обрати термін, за якого овочі будуть стиглими. Сьогодні ми розповімо, коли копати буряк на зиму, щоб він був смачним та поживним.

Коли копати буряк на зиму — поради

Буряк отримує найбільшу кількість поживних речовин та значний розмір саме восени, тож копати його раніше досвідчені городники не рекомендують.

Втім, не потрібно залишати плоди в землі надовго — це може спровокувати хвороби буряку або врожай може потрапити під мороз.

Оптимальний час збору врожаю буряку — три – чотири місяці. Якщо ти посадив(-ла) плоди пізньостиглого сорту, потрібно зачекати до 135-140 днів, тобто майже п’ять місяців.

Середньостиглий врожай збирають наприкінці серпня та на початку вересня. Викопувати пізньостиглий врожай потрібно наприкінці вересня або в середині жовтня.

Копати буряки потрібно в суху погоду.

Як визначити, чи стиглий буряк

Щоб визначити, чи достиг буряк, потрібно перевірити плоди в кілька простих кроків:

Верхня частина плоду має бути на поверхні землі. Плід має бути великим та важким. Нижнє листя має бути сухим та пожовклим.

Як правильно копати столові буряки

Щоб не пошкодити плоди, потрібно навчитися правильно копати буряки. Для цього зріж листя в буряків, але не викидай! З нього можна приготувати багато поживних страв.

За допомогою вил обережно підкопуй коренеплоди. Після цього обтруси землю з плодів руками, а потім поклади висушуватися.

Як зберігати буряки, щоб були солодкі

Після того, як плоди буряку висохнуть, потрібно розсортувати їх на ранні та пізні. Зберігати різні сорти необхідно окремо один від одного.

Приміщення, в якому зберігатимеш коренеплоди, має бути темним та вологим, з температурою до 3 ℃. Буряк можна зберігати поруч із картоплею.

Найкраще для зберігання підходять льохи, холодильник або засклений балкон.

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