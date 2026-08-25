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Коли копати буряк на зберігання та як правильно це робити — поради

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 25 Серпня 2026, 17:20 2 хв.
коли копати буряки
Фото Unsplash

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