Не в смітник, а на тарілку! Швидка закуска, вареники та паста з бадилля — Алекс Якутов поділився новими рецептами

Сезон свіжих та смачних овочів у розпалі. Якщо зазвичай ти викидаєш бадилля, радимо тобі спробувати приготувати з нього страви. Так-так, саме з бурякового бадилля!
Бадилля є ходовим інгредієнтом у стравах середземноморської кухні. Його приварюють та приправляють лимоном чи бальзамічним оцтом — і подають. Шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах, прем’єра якого відбудеться цієї осені, Алекс Якутов розповів, що можна приготувати з бурякового бадилля.
Тобі знадобиться:
Приготування:
Звичні нам вареники можуть бути не лише з картоплею чи капустою, а й з буряковим бадиллям.
Для тіста знадобиться:
Для начинки візьми:
Певно, найлегший варіант страви з бадилля!
Знадобиться:
Смачного!
Якими порадами Шеф Алекс Якутов ділитиметься з командами та власниками ресторанів — дивись цієї осені на Новому каналі.
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