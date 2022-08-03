Їжа та рецепти

Не в смітник, а на тарілку! Швидка закуска, вареники та паста з бадилля — Алекс Якутов поділився новими рецептами

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 03 Серпня 2022, 12:00
Страви з бадилля — рецепт закуски, пасти та вареників

Більше новин
Безкоштовна психологічна допомога для українців онлайн - номери телефонів, сайти, телеграм-канали
Не соромся просити про допомогу: контакти психологічної онлайн-підтримки
Ненсі Пелосі прилетіла до Тайваню: як це вплине на світ
Тепер буде холодна війна? Що означає приїзд Ненсі Пелосі до Тайваню і як це вплине на світ та Україну
Дитячі книги, які варто прочитати влітку
Час для пригод та роботи над собою: топ книг, які варто прочитати дітям влітку
Церковні свята в серпні
Медовий спас, Преображення і Успенський піст. Церковні свята та пости в серпні 2022
Дивитись більше

Матеріали по темі

бограч рецепт
Справжній карпатський бограч з салом: рецепт від Євгена Клопотенка
Як варити кукурудзу
Прямісінько з дитинства: як правильно варити кукурудзу
Сирний крем-суп
Для розміреної вечері чи поспішного обіду: як приготувати сирний крем-суп
Як приготувати кускус
Правила простого та швидкого обіду: як правильно варити кускус

Відео
0:04:06
Ненсі Пелосі прилетіла до Тайваню: як це вплине на світ

Тепер буде холодна війна? Що означає приїзд Ненсі Пелосі до Тайваню і як це вплине на світ та Україну
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 3 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 3 серпня
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:00:25
Ненсі Пелосі
Це війна? Ненсі Пелосі прибула до Тайваню — чому і що це означає для світу
0:05:32
Лелека
З 1 вересня 2022 року Лелека знову відкривається. Як пологовий будинок рятував поранених з перших днів війни
NEST — новий проект допомоги від фонду Сергія Притули
Родинне гніздечко для тих, хто його втратив: Сергій Притула розповів про новий проект з будівництва модульних домівок
0:11:36
Дмитро Лубінець про можливу зустріч з омбудсменом РФ в Оленівці
Чи зможе українська сторона отримати доступ до Оленівки? Дмитро Лубінець про можливу зустріч з омбудсменом РФ
Олег Жданов про те, як ЗСУ може повернути Крим
Повернути півострів цілком реально! Олег Жданов розповів, за яких умов ЗСУ можуть звільнити Крим
0:02:30
Врожай
Окупанти вдаються до продовольчого тероризму! Аграрії руками вибирають скло із зерна
0:04:15
військовий одяг
Відшивають на повну! Замість дитячого одягу підприємство з Лисичанська шиє військову амуніцію
Більше відео
Церковні свята в серпні
Читати далі
Медовий спас, Преображення і Успенський піст. Церковні свята та пости в серпні 2022

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь