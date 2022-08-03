Не в смітник, а на тарілку! Швидка закуска, вареники та паста з бадилля — Алекс Якутов поділився новими рецептами

Сезон свіжих та смачних овочів у розпалі. Якщо зазвичай ти викидаєш бадилля, радимо тобі спробувати приготувати з нього страви. Так-так, саме з бурякового бадилля!

Бадилля є ходовим інгредієнтом у стравах середземноморської кухні. Його приварюють та приправляють лимоном чи бальзамічним оцтом — і подають. Шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах, прем’єра якого відбудеться цієї осені, Алекс Якутов розповів, що можна приготувати з бурякового бадилля.

Швидка закуска з бурякового бадилля

Тобі знадобиться:

Бадилля від буряка — 700 г

Цедра 1 лимона

Лимонний фреш — 100 мл

Соняшникова олія — 50 мл

В’ялені томати — 150 г

Сир — 200 г

Приготування:

Добре промий бадилля від землі. Доведи воду до кипіння. Поруч постав миску з крижаною водою. Кидай бадилля спочатку в окріп, а потім у крижану воду. Це потрібно для збереження апетитного кольору. Дрібно наріж в’ялені томати. Бадилля приправ цедрою лимона, фрешем та олією. Додай сир і томати. Перемішай, посоли, поперчи і подавай як салат.

Вареники на пару з бадилля

Звичні нам вареники можуть бути не лише з картоплею чи капустою, а й з буряковим бадиллям.

Для тіста знадобиться:

Борошно — 700 г

Кефір — 250 г

Яйце — 1 шт.

Сіль — 3 ч. л.

Сода — 1 ч. л.

Для начинки візьми:

Бадилля буряка — 1 кг

М’який козячий сир — 400 г

Лимонний фреш — 100 мл

Соняшникова олія — 50 мл

Приготування:

Спершу зроби тісто. Для цього потрібно збити яйце з сіллю. Потім додати кефір, перемішати. Всипати борошно й добре вимішати готове тісто, краще зробити з нього кулю. Замотай тісто в харчову плівку і залиш у холодильнику на півгодини, щоб розійшлася клейковина. Для начинки дрібно наріж бадилля та приправ, як у попередньому рецепті — лимонним фрешем, сіллю та перцем. До бадилля додай сир і ретельно перемішай. Тісто з холодильника розкатай в пласт, виріж за допомогою склянки кружальця, поклади начинку на середину і заліпи краї. Постав каструлю на плиту і закип’яти воду. Зверху постав металевий друшляк і в нього виклади вареники. Готуй на пару.

Паста з бадилля

Певно, найлегший варіант страви з бадилля!

Знадобиться:

Макарони — 200 г

Бадилля — 200 г

Вершки — 100 мл

Масло — 50 г

Жовток

Пармезан

Приготування:

Відвари пасту до готовності. Залежно від сорту — 6-12 хвилин. На сковорідці розігрій масло з вершками. Бадилля дрібно наріж та прогрій у вершках. Соли та перчи за смаком. У сковорідку додай відварену пасту і грій все разом. Подавати найкраще з сирим жовтком та пармезаном — вийде така собі а-ля карбонара.

Смачного!

Якими порадами Шеф Алекс Якутов ділитиметься з командами та власниками ресторанів — дивись цієї осені на Новому каналі.

Раніше ми розповідали, як приготувати домашній сир маскарпоне.

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