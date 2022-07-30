Як приготувати ніжну гастрономічну насолоду: домашній сир маскарпоне за рецептом Ярославського

Не знаєш, що приготувати на сніданок, але так хочеться чогось незвичного та ніжного. Щоб пасувало до ранкової кави, круасанів чи звичайної яєшні. Тоді у нас є гарна ідея для тебе — приготуй домашній маскарпоне за рецептом українського шеф-кухаря Володимира Ярославського.

Тобі знадобиться лише два інгредієнти, але гастрономічна насолода буде супроводжувати твої сніданки та обіди ще дуже довго.

Варто лише приділити десь півгодинки та спробувати влаштувати на власній кухні справжнісіньку сироварню.

І не бійся, що рідні будуть обурюватись, бо коли вони скуштують твій маскарпоне, окрім нього вже нічого не захочуть бачити у себе на столі.

Інгредієнти для приготування сиру маскарпоне

вершки 35% – 1 літр

лимонна вода – 1 літр

Спосіб приготування сиру маскарпоне

Насамперед потрібно взяти звичайну широку чи низьку каструлю, або ж сотейник. Після цього поставити її на вогонь та вилити у неї вершки. Постійно помішуючи, необхідно майже довести до кипіння, але не допустити закипання. Водночас можна приготувати лимонну воду, змішуючи один грам лимонної кислоти, або 20 грамів лимонного соку та літр води. Коли вершки будуть близькі до того, щоб закипіти, вогонь потрібно зменшити та додати лимонну воду, повільно помішуючи лопаткою, поки суміш не почне гуснути. На це знадобиться близько двох хвилин. Потім потрібно відставити майбутній сир на півгодини. Це необхідно, щоб завершився процес згортання. Коли час мине, доведеться підготувати сито, покласти на нього марлю та зверху неї отриману масу. Зверху всю конструкцію потрібно буде накрити плівкою та залишити сир у холодильнику на вісім годин, бажано на ніч. Тоді з ранку ти вже матимеш гарний інгредієнт для ідеального сніданку.

Зберігати маскарпоне варто у баночці у холодильнику.

А якщо ти любиш сир, що хочеться додавати його у будь-яку страву, тоді читай, як приготувати сирний крем-суп.

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