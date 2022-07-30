Як приготувати ніжну гастрономічну насолоду: домашній сир маскарпоне за рецептом Ярославського

Не знаєш, що приготувати на сніданок, але так хочеться чогось незвичного та ніжного. Щоб пасувало до ранкової кави, круасанів чи звичайної яєшні. Тоді у нас є гарна ідея для тебе — приготуй домашній маскарпоне за рецептом українського шеф-кухаря Володимира Ярославського.
Тобі знадобиться лише два інгредієнти, але гастрономічна насолода буде супроводжувати твої сніданки та обіди ще дуже довго.
Варто лише приділити десь півгодинки та спробувати влаштувати на власній кухні справжнісіньку сироварню.
І не бійся, що рідні будуть обурюватись, бо коли вони скуштують твій маскарпоне, окрім нього вже нічого не захочуть бачити у себе на столі.
Зберігати маскарпоне варто у баночці у холодильнику.
А якщо ти любиш сир, що хочеться додавати його у будь-яку страву, тоді читай, як приготувати сирний крем-суп.
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