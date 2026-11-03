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Магнітні бурі в листопаді 2026: небезпечні дні цього місяця

Марина Слизовська, редакторка сайту 03 Листопада 2026, 17:46 3 хв.
коли в листопаді магнітні бурі
Фото Unsplash

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