Магнітні бурі в листопаді 2026: небезпечні дні цього місяця

Якщо ти помічаєш погіршення самопочуття в дні геомагнітних бур, отже, тобі варто відстежувати прогноз змін в магнітному полі Землі, які виникають під час підвищеної сонячної активності. Так ти зможеш заздалегідь змінити режим, щоб облегшити свій стан.

Коли магнітні бурі в листопаді 2026 — читай у нашому матеріалі.

Календар магнітних бур на листопад 2026

Згідно з даними 27-денної таблиці прогнозу космічної погоди на період з 2 до 28 листопада від Центру прогнозування космічної погоди NOAA, сонячна активність буде переважно низькою, тому активність геомагнітного поля переважно на спокійному рівні:

3-4.11 — спокій, Kp 2;

— спокій, Kp 2; 5-7.11 — незначні збурення, Kp 3;

— незначні збурення, Kp 3; 8.11 — спокій, Kp 2;

— спокій, Kp 2; 9.11 — підвищена активність, Kp 4;

— підвищена активність, Kp 4; 10-12.11 — незначні збурення, Kp 3;

— незначні збурення, Kp 3; 13-15.11 — спокій, Kp 2;

— спокій, Kp 2; 16.11 — незначні збурення, Kp 3;

— незначні збурення, Kp 3; 17-18.11 — можлива слабка магнітна буря G1, Kp 5;

— можлива слабка магнітна буря G1, Kp 5; 19.11 — незначні збурення, Kp 3;

— незначні збурення, Kp 3; 20-25.11 — спокій, Kp 2;

— спокій, Kp 2; 26.11 — незначні збурення, Kp 3;

— незначні збурення, Kp 3; 27-28.11 — можлива буря G1, потенційно G2, Kp 5.

Тлумачення позначок, які використовують науковці

K-індекс відображає інтенсивність геомагнітних збурень за шкалою від 0 до 9.

Показник від 5 та вище означає початок бурі — G1 та сильніше:

Kp 0–2 — магнітне поле спокійне;

— магнітне поле спокійне; Kp 3–4 — геомагнітна активність підвищена;

— геомагнітна активність підвищена; Kp 5 — магнітна буря рівня G1, слабка за міжнародною шкалою NOAA;

— магнітна буря рівня G1, слабка за міжнародною шкалою NOAA; Kp 6–7 — сильніші бурі рівня G2–G3;

— сильніші бурі рівня G2–G3; Kp 8–9 — дуже сильні та екстремальні бурі рівня G4–G5.

Прогноз на кілька тижнів уперед може коригуватися після отримання нових даних про сонячну активність.

Найнебезпечніші дати магнітних бур у листопаді 2026

17-18 листопада — Kp 5, магнітна буря G1

— Kp 5, магнітна буря G1 27-28 листопада — Kp 5, магнітна буря G1

Під час G1 можливі невеликі коливання в електромережах. Полярні сяйва у період G1 видно лише на високих широтах біля полюсів.

У випадку погіршення самопочуття під час магнітних бур варто спати близько 8 годин на добу, відмовитися від вживання важкої їжі та алкоголю, пити впродовж дня чисту воду та зменшити за можливості перевантаження. У разі виникнення сильного болю варто звернутися за медичною допомогою до фахівців.

Тепер ти знаєш, коли магнітні бурі у листопаді, тому можеш заздалегідь подбати про свій організм.

Раніше ми розповідали про погоду на листопад 2026 в Україні — чи прийдуть морози та сніг.

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