Як зберігати моркву в погребі взимку, аби вона не зіпсувалася: ефективні методи

Морква — це популярний коренеплід, без якого в кулінарії не обійтися. Її використовують, наприклад, для приготування перших страв, салатів, різноманітних закруток і навіть випічки. Як зберігати моркву в погребі — читай у матеріалі.

Як зберігати моркву в погребі: правила підготовки

Щоб зберегти моркву надовго, потрібно правильно її підготувати. Наприклад, можна дотримуватися таких правил, як правильно зберігати моркву в погребі:

Викопуй її ввечері, адже за день коренеплоди накопичують цукор, а вночі його витрачають. Після збирання моркву висуши на свіжому повітрі протягом кількох годин. Забери зелену частину трохи вище верхівки, а потім відріж від основи шар моркви в 0,5-1 см разом з точкою росту. Виріж тонкі кінчики коренеплодів, адже часто саме з них починається гниття. Викинь моркву, яка уражена хворобами та шкідниками, тому що одна пошкоджена морква здатна заразити решту. Відсортуй моркву за розміром плодів. В першу чергу з’їж найдрібнішу моркву, потім середню і в кінці — велику. Перед зберіганням занеси її в прохолодне приміщення з температурою повітря +10…+14°C на 2 тижні.

Як зберігати моркву на зиму в погребі: основні моменти

У підвалі можна використовувати наступні вироби для пакування:

Дерев’яні ящики з кришкою. Ящики потрібно закрити кришкою і ставити в льох на відстані 10 — 15 сантиметрів від стін. Отвори в ящиках не роби, вони повинні бути досить щільними. В один ящик потрібно складати не більше 20 кг моркви. Цибулиння. Склади його у великі мішки й помісти туди ж моркву. Просто обваляй в лушпинні кожну морквину, але можна і просто пересипати нею окремі шари. Мішки зав’яжи й спусти в льох або підвал. Хвойна тирса. Пересип коренеплоди до тирси з деревини хвойних порід. Для цього насип тирсу на полиці в погребі, розклади на них коренеплоди й присип зверху ще одним шаром тирси. Пісок. на підлогу або полицю погребу насип товстий шар піску. Моркву виклади в ряд і засип наступним шаром піску. Другий ряд моркви клади на перший в шаховому порядку. Знову засип шар піску і так далі. Вологий пісок і крейда. Просто змішай чистий злегка вологий пісок з порошком крейди. Цю суміш засип в щільний дерев’яний ящик. Помісти в пісок моркву товстим кінцем вгору, присип зверху.

Раніше ми розповідали, коли копати моркву на зберігання — як зрозуміти, що врожай готовий.

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