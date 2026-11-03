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Як зберігати моркву в погребі взимку, аби вона не зіпсувалася: ефективні методи

Анна Голішевська, редакторка сайту 03 Листопада 2026, 13:00 3 хв.
як зберігати моркву
Фото Unsplash

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