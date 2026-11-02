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Як правильно вибрати лижні штани: на що звернути увагу лижнику-початківцю

Марина Слизовська, редакторка сайту 02 Листопада 2026, 17:00 4 хв.
Як вибрати лижні штани
Фото Unsplash

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