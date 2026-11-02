Як правильно вибрати лижні штани: на що звернути увагу лижнику-початківцю

Катання на лижах чудово підходить людям, які прагнуть залишатися активними та драйвово проживати свої дні навіть у похмурий зимовий сезон. Після підбору гірських лиж наступним кроком стає вибір правильного екіпірування, оскільки холод, вітер та мокрий сніг не пробачать тобі помилок.

Сьогодні ми розкажемо, як вибрати правильні лижні штани та на які характеристики обов’язково треба звертати увагу.

Матеріал лижних штанів

Штани з мембраною (hardshell)

Гірськолижні штани з мембраною (hardshell) зберігатимуть твої ноги сухими, незалежно від погоди. Є варіанти із 3-шаровим, 2,5-шаровим та 2-шаровим матеріалом, які дають різний ступінь захищеності. Якщо ти плануєш кататися на лижах по глибокому снігу або в умовах підвищеної вологості, зверни увагу на штани із 3-шарового матеріалу — найвищим рівнем водонепроникності.

Якщо тобі потрібні легкі штани, що взагалі не обмежуватимуть рух, тоді твій варіант — моделі із 2-шаровим матеріалом.

Також є еластичніші моделі, пошиті із hardshell зі стрейчем. Цей матеріал краще забезпечує свободу руху, але й має більшу повітропроникність.

Штани із softshell

Технологічний матеріал softshell гарантує теплоізоляцію та захист від вітру, але при цьому він є м’яким і може “дихати”. Softshell тягнеться краще, ніж жорсткі мембранні тканини. Штани із цього матеріалу підійдуть для катання в парку або хафпайпі.

Утеплені штани

Утеплені лижні штани є чудовими варіантом під час дуже низьких температур та для тих, хто швидко замерзає, а також для новачків у цьому зимовому дозвіллі. Такі штани мають синтетичний утеплювач і є дешевшими за моделі hardshell або softshell. Крім того, можна знайти варіанти із утеплювачами в окремих місцях, які найчастіше мають контакт зі снігом.

Головні характеристики матеріалів

Захист від вологи

Для лижного катання на підготовлених трасах вистачить 5 000 – 10 000 мм. У випадку регулярного падіння, або катання у сильний снігопад краще розглянути моделі 15 000+ мм. Вищий показник означає довше утримання вологи.

Паропроникність

Якщо плануєш рухатися активно, тоді твій варіант — це моделі з показником від 5000 г/м²/24 год. Чим вище показник паропроникності, тим краще “дихає” тканина й відповідно штани довше залишаються сухими.

Розмір гірськолижних штанів

Як визначити правильний розмір гірськолижних штанів? Вони не мають сковувати рухи під час катання на лижах, однак і не повинні висіти на тобі мішком, оскільки всередину не має залітати сніг.

Купуючи лижні штани онлайн, орієнтуйся на розмірну таблицю виробника. Зауваж параметри талії, стегон та довжину, і пам’ятай, що штани мають прикрити лижні черевики, але не волочитися при цьому.

Міряти варто на термобілизну, також запевнись, що під час першої примірки нічого не тисне й не сковує рух або присідання.

На поясі штанів може бути еластична гумка, знімний ремінь або регулятор на липучках, щоб підігнати модель відповідно до фігури лижника.

Захисні елементи на лижних штанях

Снігозахисні гетри

Штани зі снігозахисними гетрами забезпечують додатковий захист. У таких моделей нижня частина трохи розширена, також можна додатково регулювати ширину блискавками чи кнопками.

Посилені манжети

Кращий захист тканини від пошкоджень кантами лиж. Місця, які найбільше страждають від порізів шиють зі спеціального міцного матеріалу.

Посилені коліна та сідниці

Посилені зони колін та сідниць на гірськолижних штанях збільшують витривалість моделі під час активного катання. Це посилення запобігає зносу й гарантує гарний стан речі навіть після багаторазового використання.

Правильно вибрати гірськолижні штани не складно, коли знаєш на що в першу чергу варто звертати увагу. Головна функція лижного одягу — це забезпечити тобі можливість комфортно та зручно підкорювати вершини й не хвилюватися через погоду. Тепер ти знаєш, яка модель може якнайкраще підійти для твоїх майбутніх пригод.

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