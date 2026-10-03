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Як змусити мозок працювати після безсонної ночі: лайфхак

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Жовтня 2026, 12:00 3 хв.
Замість кави — 20 хвилин руху: як допомогти мозку після безсонної ночі
Фото Pexels

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