Як змусити мозок працювати після безсонної ночі: лайфхак

Нічні тривоги, вибухи десь за вікном, нескінченний скролінг Telegram-каналів на килимку в коридорі. Через російські обстріли ми часто не спимо цілу ніч. А вранці маємо якось зібрати себе до купи, працювати, вчитися і приймати рішення. Кава працює недовго, а на те, щоб відіспатися вдень, просто немає часу. Що робити? Виявляється, є один неочевидний спосіб вийти із “зомбі-режиму”.

Журналісти CNN вирішили розібратися, як це працює, і розпитали медичну експертку телеканалу, лікарку-клініцистку.

30 годин без сну: як вчені тестували “втомлені мізки”

Щоб зрозуміти, чи реально замінити відпочинок спортом, науковці провели жорсткий, але показовий експеримент. Вони взяли групу молодих людей і не давали їм спати 30 годин поспіль.

Після цього їх поділили на три команди:

Перша група 20 хвилин інтенсивно крутила педалі на велотренажері (так, щоб добряче попітніти);

Другій групі дозволили розкіш — 90 хвилин поспати;

Третя (контрольна) група просто просиділа на тренажері 20 хвилин без руху.

Далі всім показали 150 різних картинок, а через кілька днів, коли учасники експерименту відіспалися, влаштували їм тест на пам’ять.

Результати виявилися фантастичними. Ті, хто спав півтори години, пригадали 57% зображень. А ті, хто замість сну відпрацював 20-хвилинне кардіо, показали майже ідентичний результат — 56%. Люди, які просто сиділи і боролися зі сном, згадали лише 46%.

Магія чи фізіологія: як спорт “обманює” втому

В інтерв’ю доктор Ліана Вень пояснила один надзвичайно цікавий нюанс. Сон і тренування спрацювали абсолютно по-різному, хоча й дали однаковий фінальний результат для пам’яті.

Ті, хто поспав, фізично відчули себе краще — їхній організм частково скинув “тиск сну”. А от ті учасники, які крутили педалі, зізналися: після спорту вони залишилися такими ж розбитими і втомленими. Проте їхній мозок запрацював як годинник.

Доктор Вень суворо наголошує, що цей лайфхак — не панацея. Ти не можеш місяцями замінювати сон присіданнями.

— Спорт не відновлює імунітет, не регулює метаболізм і не повертає вам нормальну швидкість реакції. Тобто, якщо ви не спали всю ніч, 20 хвилин бігу допоможуть вам вивчити звіт чи здати іспит. Але це не зробить вас достатньо пильними, щоб, наприклад, безпечно сісти за кермо авто, — застерігає лікарка.

Отже, якщо після чергової “гучної” ночі ти ледве тримаєш очі відкритими, а попереду важлива зум-нарада чи купа розумової роботи — не поспішай заварювати п’яту чашку кави.

Спробуй 20 хвилин пострибати, поприсідати, зробити берпі або швидко пройтися сходами. Твоє тіло буде в шоці, але пам’ять та концентрація точно скажуть вам “дякую”.

Раніше ми писали, як спорт допомагає зменшити ризик розвитку деменції.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!