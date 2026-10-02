Фото, які облетіли світ: ICTV2 покаже документальний фільм Світлини з війни

На телеканалі ICTV2 покажуть документальний фільм Світлини з війни про героїв та авторів шістьох знімків, які облетіли весь світ і засвідчили злочини РФ в Україні. Ці світлини були зроблені в перші місяці повномасштабного вторгнення й оприлюднені на сторінках світових ЗМІ, де вони розповіли про страшні події в Україні.

Історії людей у кадрі та їхніх фотографів розповість документальний фільм, прем’єра якого на ТБ відбудеться в понеділок, 5 жовтня о 22:45.

Фільм Світлини з війни на ICTV2

Світлини з війни зрежисувала Іванка-Катерина Яковина у співпраці з Оленою Ботніковою. Ідея належить редакторці Євгенії Малащук. Творці документальної стрічки об’єднали розповіді шістьох фотографів з історіями людей, які опинилися в кадрі.

Автори світлин повертаються до моментів, коли були зроблені їхні відомі кадри, та розповідають, що їм передувало. Крім того, у фільмі покажуть історії героїв всесвітньовідомих фото, а також розкажуть, чому іноземні видання обрали саме ці світлини.

Співавторка сценарію та креативна й виконавча продюсерка фільму Тетяна Гребенік зазначила, що попри весь трагізм зафіксованих моментів, сам факт існування цих кадрів та історії життя дають надію, що злочинців обов’язково покарають, а на українців попереду чекає світло.

До фільму увійшли світлини Євгена Малолєтки, Крістофера Очіконе, Максима Дондюка, Вольфганга Швана, Дмитра Козацького та Лінсі Аддаріо.

Документальний фільм Світлини з війни / 6 Фотографій

Євген Малолєтка зафіксував, як після авіаудару РФ по пологовому будинку в Маріуполі поранену вагітну жінку виносять на ношах.

Крістофер Очіконе показав, як волонтерка Анастасія Тиха під час евакуації з окупованого Ірпеня разом із чоловіком виводила з міста десятки тварин.

Максим Дондюк зняв момент, коли український військовий допомагає молодій матері з дитиною евакуюватися з Ірпеня.

Вольфганг Шван зафіксував поранену внаслідок російського обстрілу вчительку з Чугуєва Олену Курило. Цю світлину в міжнародній спільноті назвали “Обличчям війни”.

Дмитро Орест Козацький зробив автопортрет у променях світла, що проходить крізь зруйнований дах заводу Азовсталь під час боїв за Маріуполь.

Лінсі Аддаріо зафіксувала в Ірпені сім’ю Перебийніс, яка загинула під російським обстрілом під час спроби евакуації. Це фото стало одним із документальних свідчень атак на цивільних у перші тижні повномасштабної війни та було доказом злочинів РФ проти людяності на засіданні Ради ООН.

Допрем’єрний показ Світлин з війни відбувся 30 серпня на 17-му Одеському міжнародному кінофестивалі.

Разом із фільмом триває благодійний збір на допомогу безпритульним тваринам, який відкрили Starlight Media, фотограф Крістофер Очіконе та Одеський міжнародний кінофестиваль. Ініціатива продовжує одну з історій, показаних у фільмі – історію евакуації людей і тварин з Ірпеня, яку зафіксував Очіконе. У межах цього збору є можливість отримати світлини з особистим автографом фотографа.

Над документальною стрічкою працювали

головна режисерка та операторка-постановниця – Іванка-Катерина Яковина;

режисерка – Олена Ботнікова;

оператори – Віктор Щасливий, Павло Муравйов;

авторки сценарію – Тетяна Гребенік-Козіна, Євгенія Малащук;

продюсерки Starlight Doc – Тетяна Гребенік-Козіна, Анастасія Штейнгауз, Наталія Межинська;

продюсери Starlight Production – Олена Антонова, Максим Пастухов, Дмитро Виноградов;

креативні продюсерки – Тетяна Гребенік-Козіна, Ганна Вовк;

продюсерська група – Євгенія Малащук, Варвара Бойко-Павлик, Анна Федорук, Анастасія Кожемʼяка, Артем Гурічев.

Раніше ми повідомляли про те, що документальна стрічка Сліди про жінок, які пережили сексуальне насильство під час агресії РФ, представить Україну на Оскарі-2027.

Фото: ICTV2

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