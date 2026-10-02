Фото, які облетіли світ: ICTV2 покаже документальний фільм Світлини з війни

На телеканалі ICTV2 покажуть документальний фільм Світлини з війни про героїв та авторів шістьох знімків, які облетіли весь світ і засвідчили злочини РФ в Україні. Ці світлини були зроблені в перші місяці повномасштабного вторгнення й оприлюднені на сторінках світових ЗМІ, де вони розповіли про страшні події в Україні.
Історії людей у кадрі та їхніх фотографів розповість документальний фільм, прем’єра якого на ТБ відбудеться в понеділок, 5 жовтня о 22:45.
Фільм Світлини з війни на ICTV2
Світлини з війни зрежисувала Іванка-Катерина Яковина у співпраці з Оленою Ботніковою. Ідея належить редакторці Євгенії Малащук. Творці документальної стрічки об’єднали розповіді шістьох фотографів з історіями людей, які опинилися в кадрі.
Автори світлин повертаються до моментів, коли були зроблені їхні відомі кадри, та розповідають, що їм передувало. Крім того, у фільмі покажуть історії героїв всесвітньовідомих фото, а також розкажуть, чому іноземні видання обрали саме ці світлини.
Співавторка сценарію та креативна й виконавча продюсерка фільму Тетяна Гребенік зазначила, що попри весь трагізм зафіксованих моментів, сам факт існування цих кадрів та історії життя дають надію, що злочинців обов’язково покарають, а на українців попереду чекає світло.
До фільму увійшли світлини Євгена Малолєтки, Крістофера Очіконе, Максима Дондюка, Вольфганга Швана, Дмитра Козацького та Лінсі Аддаріо.
Євген Малолєтка зафіксував, як після авіаудару РФ по пологовому будинку в Маріуполі поранену вагітну жінку виносять на ношах.
Крістофер Очіконе показав, як волонтерка Анастасія Тиха під час евакуації з окупованого Ірпеня разом із чоловіком виводила з міста десятки тварин.
Максим Дондюк зняв момент, коли український військовий допомагає молодій матері з дитиною евакуюватися з Ірпеня.
Вольфганг Шван зафіксував поранену внаслідок російського обстрілу вчительку з Чугуєва Олену Курило. Цю світлину в міжнародній спільноті назвали “Обличчям війни”.
Дмитро Орест Козацький зробив автопортрет у променях світла, що проходить крізь зруйнований дах заводу Азовсталь під час боїв за Маріуполь.
Лінсі Аддаріо зафіксувала в Ірпені сім’ю Перебийніс, яка загинула під російським обстрілом під час спроби евакуації. Це фото стало одним із документальних свідчень атак на цивільних у перші тижні повномасштабної війни та було доказом злочинів РФ проти людяності на засіданні Ради ООН.
Допрем’єрний показ Світлин з війни відбувся 30 серпня на 17-му Одеському міжнародному кінофестивалі.
Разом із фільмом триває благодійний збір на допомогу безпритульним тваринам, який відкрили Starlight Media, фотограф Крістофер Очіконе та Одеський міжнародний кінофестиваль. Ініціатива продовжує одну з історій, показаних у фільмі – історію евакуації людей і тварин з Ірпеня, яку зафіксував Очіконе. У межах цього збору є можливість отримати світлини з особистим автографом фотографа.
Над документальною стрічкою працювали
головна режисерка та операторка-постановниця – Іванка-Катерина Яковина;
режисерка – Олена Ботнікова;
оператори – Віктор Щасливий, Павло Муравйов;
авторки сценарію – Тетяна Гребенік-Козіна, Євгенія Малащук;
продюсерки Starlight Doc – Тетяна Гребенік-Козіна, Анастасія Штейнгауз, Наталія Межинська;
продюсери Starlight Production – Олена Антонова, Максим Пастухов, Дмитро Виноградов;
креативні продюсерки – Тетяна Гребенік-Козіна, Ганна Вовк;
продюсерська група – Євгенія Малащук, Варвара Бойко-Павлик, Анна Федорук, Анастасія Кожемʼяка, Артем Гурічев.
Раніше ми повідомляли про те, що документальна стрічка Сліди про жінок, які пережили сексуальне насильство під час агресії РФ, представить Україну на Оскарі-2027.
Фото: ICTV2
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