Україна представить фільм Сліди на Оскарі-2027: що відомо про стрічку

Документальна стрічка Сліди Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк представить Україну на кінопремії Оскар 2027 у категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм. Ця стрічка вже має низку нагород на світових кінофестивалях.

Про це повідомив Український Оскарівський комітет.

Українській фільм Сліди на Оскарі 2027

Український Оскарівський комітет обрав серед восьми фільмів-претендентів на кінопремію Оскар стрічку Сліди режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк.

Цей фільм показує пошук справедливості українськими жінками, які пережили сексуальне насильство та тортури під час агресії РФ. Сліди виходять за межі прямого фіксування воєнних злочинів і зосереджується на спільноті вцілілих жінок, які не мовчать, зазначили в комітеті.

У стрічці розповідається історія колишньої полонянки Ірини Довгань, яка тепер документує свідчення постраждалих жінок на деокупованих територіях. Як зауважили в Оскарівському комітеті, Сліди створюють колективний портрет травми, але й також відкривають простір для відновлення.

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Документальна картина Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк вже отримала нагороди на Berlinale, Movies That Matter у Гаазі, Millenium Docs Against Gravity, а також потрапила до топ-20 фільмів глядацьких фаворитів фестивалю в Торонто Hot Docs.

Прем’єра Слідів в Україні відбулася на найбільшому в країні Міжнародному фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

Зазначається також, що цього року в національному відборі було вісім фільмів: Вічник, Війна очима тварин, Кіллхаус, Останній Прометей Донбасу, Простий солдат, Сліди, Тиха повінь та The Last Message.

Церемонія вручення 99-ї премії Оскар відбудеться 14 березня 2027 року.

Нагадаємо, що український документальний фільм 20 днів у Маріуполі у 2024 році здобув Оскар у категорії Найкращий повнометражний документальний фільм.

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