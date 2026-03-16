Оскар 2026: усі переможці американської кінопремії

У ніч із 15 на 16 березня 2026 року Голлівуд відсвяткував головну ніч кіно — 98-му церемонію вручення премії Оскар. Ведучий вечора Конан О’Браєн зі сцени театру Долбі оголосив імена тих, хто закарбував своє ім’я в історії кінематографа.

Цьогорічна церемонія стала справжнім бенефісом драми Одна битва за іншою та принесла кілька сенсаційних перемог, які назавжди змінили статистику Американської кіноакадемії.

Оскар 2026: хто отримав заповітну кінопремію

Головним переможцем року стала стрічка Одна битва за іншою, яка здобула заповітну статуетку за Найкращий фільм. Творець картини Пол Томас Андерсон забрав одразу дві особисті нагороди — за найкращу режисуру та найкращий адаптований сценарій.

Успіх фільму підкріпив і Шон Пенн, для якого роль другого плану в цій драмі стала вже третім Оскарому кар’єрі.

Акторські категорії цьогоріч були насичені драматизмом та новими іменами. Майкл Б. Джордан виборов перемогу як найкращий актор за роль у напруженому трилері Грішники.

Кращою акторкою визнали Джессі Баклі за роль у біографічній драмі Гамнет. Особливо зворушливим став момент нагородження Емі Медіган за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі Зброя — актриса отримала свою статуетку через 40 років після першої номінації.

Церемонія 2026 року увійшла в історію завдяки категорії Найкраща операторська робота. Вперше за майже століття існування премії цю нагороду здобула жінка — Отам Дюраль Аркапау за візуальне рішення фільму Грішники.

Крім того, Кіноакадемія вперше вручила Оскар за найкращий кастинг, де переможницею стала Кассандра Кулукундіс (Одна битва за іншою), що офіційно визнало важливість професії кастинг-директора.

Візуальний та технічний сектори розподілилися між великими блокбастерами та атмосферними горорами. Франкенштейн став лідером у художніх категоріях, забравши статуетки за найкращий грим, зачіски, дизайн костюмів та роботу художників-постановників. Натомість Аватар: Вогонь і попіл очікувано підтвердив свою перемогу в сфері візуальних ефектів.

В інших важливих категоріях перемоги здобули:

Найкращий міжнародний фільм: Сентиментальна цінність.

Найкращий документальний фільм: Містер Ніхто проти Путіна.

Найкраща анімація: Кейпоп-мисливиці на демонів.

Найкращий звук: F1: Фільм, який зумів передати швидкість не лише візуально, а й акустично.

Шведський композитор Людвіг Йоранссон отримав чергову нагороду за саундтрек до Грішників, а найкращою піснею визнали драйвову композицію Golden з анімаційного хіта про мисливиць на демонів.

