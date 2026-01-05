Critics Choice Awards 2026: який фільм визнали найкращим

У ніч на 5 січня 2026 року в Санта-Моніці (Каліфорнія) відбулася 31-ша церемонія вручення премії Critics Choice Awards. Асоціація кінокритиків США та Канади відзначила найкращі досягнення у кінематографі та на телебаченні за минулий рік.

Читай у матеріалі, які були номінації Critics Choice Awards 2026 та хто в них здобув перемогу.

Critics Choice Awards 2026: хто здобув упевнені перемоги

Як пише Variety, головним переможцем вечора став фільм Одна битва за іншою (One Battle After Another). Стрічка не лише отримала звання найкращого фільму року, а й принесла Полу Томасу Андерсону нагороду за найкращу режисуру та адаптований сценарій.

Ось перелік номінацій та їх переможців на Critics Choice Awards 2026:

Найкращий фільм: Одна битва за іншою

Найкращий режисер: Пол Томас Андерсон (Одна битва за іншою)

Найкращий актор: Тімоті Шаламе (Марті Супрім. Геній комбінацій)

Найкраща акторка: Джессі Баклі (Гамнет)

Найкращий актор другого плану: Джейкоб Елорді (Франкенштейн)

Найкраща акторка другого плану: Емі Медіган (Зброя)

Найкращий молодий актор: Майлз Кетон (Грішники)

Найкращий акторський ансамбль: Франсін Мейслер (Грішники)

Найкращий оригінальний сценарій: Раян Куглер (Грішники)

Найкращий адаптивний сценарій: Пол Томас Андерсон (Одна битва за іншою)

Найкраща пісня: Golden, Едже, Марк Сонненблік, Ідо та Тедді (KPop Demon Hunters)

Найкращий анімаційний фільм: KPop Demon Hunters

Найкращий іноземний фільм: Таємний агент

Найкращий анімаційний серіал: South Park

Найкраща комедія: Голий пістолет

Найкращий мінісеріал: Юнацтво

Найкращий комедійний серіал: Студія

Найкращий актор комедійного серіалу: Сет Роґен (Студія)

Найкраща акторка комедійного серіалу: Жан Смарт (Hacks)

Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі: Айк Барінгольц (Студія)

Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі: Жанель Джеймс, Abbott Elementary

Найкращий драматичний серіал: Пітт

Найкращий актор драматичного серіалу: Ноа Вайлі (Пітт)

Найкраща акторка драматичного серіалу: Ріа Сігорн (Pluribus)

Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі: Трамелл Тіллман (Розрив)

Найкраща акторка другого плану у драматичному серіалі: Кетрін ЛаНаса (Пітт)

Найкраще ток-шоу: Джиммі Кіммел наживо!

Critics Choice Awards вважається одним із найточніших провісників премії Оскар. Статистично понад 70% переможців цієї премії згодом отримують золоту статуетку Американської кіноакадемії.

