Critics Choice Awards 2026: який фільм визнали найкращим

У ніч на 5 січня 2026 року в Санта-Моніці (Каліфорнія) відбулася 31-ша церемонія вручення премії Critics Choice Awards. Асоціація кінокритиків США та Канади відзначила найкращі досягнення у кінематографі та на телебаченні за минулий рік.
Читай у матеріалі, які були номінації Critics Choice Awards 2026 та хто в них здобув перемогу.
Critics Choice Awards 2026: хто здобув упевнені перемоги
Як пише Variety, головним переможцем вечора став фільм Одна битва за іншою (One Battle After Another). Стрічка не лише отримала звання найкращого фільму року, а й принесла Полу Томасу Андерсону нагороду за найкращу режисуру та адаптований сценарій.
Ось перелік номінацій та їх переможців на Critics Choice Awards 2026:
- Найкращий фільм: Одна битва за іншою
- Найкращий режисер: Пол Томас Андерсон (Одна битва за іншою)
- Найкращий актор: Тімоті Шаламе (Марті Супрім. Геній комбінацій)
- Найкраща акторка: Джессі Баклі (Гамнет)
- Найкращий актор другого плану: Джейкоб Елорді (Франкенштейн)
- Найкраща акторка другого плану: Емі Медіган (Зброя)
- Найкращий молодий актор: Майлз Кетон (Грішники)
- Найкращий акторський ансамбль: Франсін Мейслер (Грішники)
- Найкращий оригінальний сценарій: Раян Куглер (Грішники)
- Найкращий адаптивний сценарій: Пол Томас Андерсон (Одна битва за іншою)
- Найкраща пісня: Golden, Едже, Марк Сонненблік, Ідо та Тедді (KPop Demon Hunters)
- Найкращий анімаційний фільм: KPop Demon Hunters
- Найкращий іноземний фільм: Таємний агент
- Найкращий анімаційний серіал: South Park
- Найкраща комедія: Голий пістолет
- Найкращий мінісеріал: Юнацтво
- Найкращий комедійний серіал: Студія
- Найкращий актор комедійного серіалу: Сет Роґен (Студія)
- Найкраща акторка комедійного серіалу: Жан Смарт (Hacks)
- Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі: Айк Барінгольц (Студія)
- Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі: Жанель Джеймс, Abbott Elementary
- Найкращий драматичний серіал: Пітт
- Найкращий актор драматичного серіалу: Ноа Вайлі (Пітт)
- Найкраща акторка драматичного серіалу: Ріа Сігорн (Pluribus)
- Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі: Трамелл Тіллман (Розрив)
- Найкраща акторка другого плану у драматичному серіалі: Кетрін ЛаНаса (Пітт)
- Найкраще ток-шоу: Джиммі Кіммел наживо!
Critics Choice Awards вважається одним із найточніших провісників премії Оскар. Статистично понад 70% переможців цієї премії згодом отримують золоту статуетку Американської кіноакадемії.
Раніше ми писали, що YouTube транслюватиме Оскар безкоштовно — читай у матеріалі, коли можна буде дивитися церемонію без доплат.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!