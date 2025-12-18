Стиль життя Шоу-біз

Оскар дивитимуться всі: YouTube транслюватиме церемонію з 2029 року

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 18 Грудня 2025, 12:00 2 хв.
ютуб оскар
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь