Оскар дивитимуться всі: YouTube транслюватиме церемонію з 2029 року

З 2029 року телеканал ABC втратить права на трансляцію Оскару — відтоді показ церемонії буде на платформі YouTube та буде безкоштовним — деталі читай у матеріалі.

Трансляцію Оскару на YouTube буде з 2029 року — що відомо

Відповідне рішення прийняла Американська академія кінематографічних мистецтв і наук, як повідомляє The Hollywood Reporter.

Як зазначається, мережа Alphabet, що належить Disney, продовжить телетрансляцію найпопулярнішої у світі церемонії нагородження Оскар до 100 церемонії у 2028 році.

Після цього трансляція буде доступна в прямому ефірі та безкоштовно на YouTube, а також для передплатників YouTube TV у Сполучених Штатах.

Попри це, YouTube також зобов’язаний транслювати і інший пов’язаний контент, зокрема: закулісні кадри, включення з червоної доріжки, оголошення номінацій на премію, церемонію вручення, Меморіальну премію Ірвінга Тальберга і Гуманітарну премію Джин Гершольт.

Також ми зможемо побачити обід номінантів на Оскар, церемонію вручення студентських Оскарів, науково-технічних премій, подкасти та багато іншого.

