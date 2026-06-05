В Україні планують встановити День Сил безпілотних систем: яку обрали дату

В Україні встановлюють нове професійне свято — День Сил безпілотних систем, яке відтепер відзначатиметься щорічно 11 червня.

Про це, посилаючись на відповідний проєкт указу Президента України, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

День Сил безпілотних систем щорічно відзначатимуть 11 червня

Заснування цього дня покликане вшанувати військовослужбовців, інженерів та фахівців наймолодшого й найбільш нанотехнологічного роду сил Збройних Сил України, які фундаментально змінили правила гри на сучасному полі бою та спростували застарілі світові воєнні теорії.

Україна стала першою державою у світі, яка юридично та практично оформила Сили безпілотних систем як окремий рід військ, продемонструвавши міжнародній спільноті приклад ефективної відсічі за допомогою нелінійних підходів, високих технологій та вітчизняних інновацій.

Нове свято стане днем визнання заслуг великої команди професіоналів, які щоденно здійснюють розвідку, математичне моделювання, розробку, планування та безпосереднє проведення надскладних бойових операцій.

Це професійний день тих, хто забезпечує безперебійну та унікальну роботу з безпілотними літальними апаратами і наземними роботизованими комплексами як безпосередньо на лінії передової, так і в глибокому тилу ворога.

Юлія Свириденко наголосила, що завдяки далекобійним спроможностям українських безпілотних систем, воїни мають змогу завдавати ударів по ворожій техніці, логістичних вузлах, складах боєприпасів та командних штабах на відстані у понад тисячу кілометрів углиб суверенної території противника.

Окрім безпосереднього знищення окупаційних сил, підрозділи СБС демонструють всьому світу потужність української інженерної думки, сміливість та здатність України самостійно задавати стандарти ведення сучасної високотехнологічної війни.

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