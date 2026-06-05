Стиль життя Свята

В Україні планують встановити День Сил безпілотних систем: яку обрали дату

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 05 Червня 2026, 11:00 2 хв.
день сбс
Фото Генеральний штаб ЗСУ

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь