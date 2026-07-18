День ангела Сергія 2026: дата, значення імені, щирі привітання зі святом

Сергій — сильний, впевнений в собі чоловік, не схильний йти на компроміси з совістю, наділений багатьма талантами та артистизмом — тож не дивно, що це ім’я століттями тримається у топі найуживаніших в Україні. Коли святкують день ангела Сергія за новим та старим календарем, про значення імені та характер — читай у матеріалі.

День ангела Сергія 2026 за старим та новим церковним календарем

Іменини Сергія у святцях зустрічаються щомісяця, і по кілька разів.

Дати дня ангела Сергія у грудні та січні за новим календарем: 2, 5, 7, 10, 17, 18 грудня та 2, 14 січня.

За старим календарем: 2, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 23, 30, 31 грудня та 15, 27 січня. У лютому днів ангела Сергія немає.

Навесні День ангела Сергія відзначають у такі дати за новоюліанським (новим) календарем: 22 березня, 24-25 квітня, 13, 19, 24 травня. За старим календарем День Сергія припадає на такі весняні дати: 4 квітня, 7-8 та 26 травня.

Влітку іменини Сергія будуть припадати на такі дати за новим календарем: 13, 18, 28 червня, 5, 26, 28, 31 липня, а також 6 і 12 серпня.

За старим церковним календарем іменини Сергія відзначають 1, 6, 26 червня, 1, 11, 18 липня та 8, 10, 13, 19, 25 серпня.

День ангела Сергія восени за новим календарем: 11, 24, 25, 26, 28 вересня, 7, 10, 16, 18, 19, 21, 31 жовтня та 1, 3, 7, 14, 15, 17, 19, 27, 28, 29 листопада! А за старим — 24 вересня, 7, 8, 10, 11, 20, 23, 29, 31 жовтня та 1, 3, 13, 14, 16, 20, 27, 28, 30 листопада! Чи не щодня!

День ангела Сергія: значення імені

Історія імені Сергій має кілька версій: кажуть, так звали римських патриціїв з роду Sergius, які вели свій родовід аж від троянців. У перекладі з латини це ім’я означає “високий або знатний”.

А от за наступною версією, Сергій — це осучаснена форма застарілого імені Сергій (з наголосом на першому складі) яке перекладається, як слуга Бога.

Вважається, що власники цього імені наділені талантом до спілкування, вони щирі, товариські та відкриті світу. Здатні до глибоких почуттів, але й бувають непередбачуваними у стосунках.

У Сергія є талант керувати людьми: він легко знаходить нові ідеї й прагне ретельно відібрати тих, хто втілюватиме їх в життя.

Для роботодавця Сергій — цінний працівник: він сумлінний та педантичний, в роботі цінує порядок та дисципліну.

Свої почуття — особливо негативні — він намагається тримати у собі. Йому значно приємніше діяти, ніж відкрито виявляти емоції. Його нескладно образити, навіть дрібниця може зіпсувати Сергію настрій.

З власними проблемами такий чоловік впорається сам, не покладаючись ні на кого. Хоча сам відданий друзям і завжди готовий надати допомогу. Він має талант знайти вихід із найскрутнішого становища, може оцінити й ціле, і приділити увагу деталям.

З Сергіїв виходять найкращі батьки та чоловіки, у супутниці життя вони обирають спокійних і врівноважених жінок.

У шлюбі дослухаються до дружини, але мають і свою думку.

З Днем ангела Сергія: привітання своїми словами

Сергію, бажаю тобі любити та бути коханим, завжди відчувати впевненість і не втрачати контроль над собою. Нехай спокій стане твоєю сильною стороною. Прийми вітання зі своїм святом, днем ангела!

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З Днем ангела, Сергію! Нехай перед тобою відступає брехня, нехай обминають тебе усі негаразди. Щастя, здоров’я та радісних днів!

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Сергію, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб у колі своїх близьких та рідних ти завжди почувався тепло та надійно. Нехай не страшний буде вітер змін, а у житті завжди й все буде добре. Зі святом тебе!

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Сергію, прийми вітання з днем твого ангела! Бажаю тобі завжди почуватися впевненим і непереможним, сміливим і невтомним, сильним і рішучим, щасливим та коханим чоловіком. Успіхів на життєвому шляху, достатку в гаманці, відмінного настрою та міцного здоров’я тобі!

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Щиро вітаю з днем ангела! Бажаю міцного здоров’я та оптимізму душі, поваги друзів та любові рідних, неймовірних успіхів та особистих досягнень, великої удачі та непереможної мужності!

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