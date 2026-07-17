День ангела Марти 2026: дата і душевні вітання для дівчини з добрим серцем

Марта — не дуже розповсюджене, але дуже тепле і миле ім’я. Воно належить врівноваженій, мудрій, сильній, ніжній і такій домашній жінці. Коли святкує іменини Марта і як привітати її зі святом — розказуємо у матеріалі.

Як за церковною традицією звучить ім’я Марта і коли її іменини

Святою опікункою жінок з ім’ям Марта є Марфа, і це невипадково — їхні імена мають спільне коріння, просто Марта — європейський варіант.

Найбільш відома Марфа, сестра Лазаря і Марії, біблійна постать. Саме вона, за легендами, приймала Ісуса у своєму домі, була уважною та турботливою до гостей та ближніх.

Її образ — не лише втілення гостинності, а й символ жіночої мудрості, вірності та порядності. Саме тому свята Марфа близька багатьом Мартам — своїм духом, рисами характеру.

Та зауважимо, що Марти мають не одну, а кількох небесних покровительок, на ім’я Марфа. Їхню пам’ять у церковному календарі вшановують у такі дні:

Іменини Марти за новим та старим календарем:

6 лютого — 19 лютого — діва Марфа Азійська;

— — діва Марфа Азійська; 4 травня — 17 травня — Марфа Віфанська, сестра Лазаря Чотириденного;

— — Марфа Віфанська, сестра Лазаря Чотириденного; 9 червня — 22 червня — мучениця Марфа Персидська;

— — мучениця Марфа Персидська; 4 липня — 17 липня — Марфа Антіохійська, Єдеська;

— — Марфа Антіохійська, Єдеська; 6 липня — 19 липня — мучениця Марфа Персіянка, Римська;

— — мучениця Марфа Персіянка, Римська; 1 вересня — 14 вересня — Марфа Каппадокійська;

— — Марфа Каппадокійська; 21 листопада — 4 грудня — преподобна Марфа Псковська.

Зазвичай іменини святкують у найближчий до дати народження день пам’яті святої, тож зимові, весняні, літні та осінні Марти можуть легко визначитися зі своєю покровителькою.

Значення імені Марта та трохи про характер іменинниці

Ім’я Марта, ймовірно, походить з арамейської мови, де означає “господиня”, “хазяйка дому”. І це значення точно відображає її натуру: Марта — дбайлива і уважна до рідних, випромінює тепло і вносить гармонію в хаос.

Зазвичай вона врівноважена, розумна і дуже земна. Марта не літає в хмарах, а твердо стоїть на ногах і знає, чого хоче. Вона — та, хто підтримає у складні моменти, та, до кого тягнуться за порадою.

У коханні Марта ніжна, але не сентиментальна — їй важливий щирий та надійний зв’язок. До свого чоловіка вона ставиться з повагою і турботою, але не дозволяє собою керувати.

Як мама, вона інтуїтивно балансує між любов’ю й вимогливістю. Марта не з тих, хто потурає кожному бажанню, але її обійми завжди відкриті для дітей.

Сердечні привітання з днем ангела Марти своїми словами для СМС

Сьогодні твої іменини, Марто! Щиро вітаю! Нехай твоя доброта й внутрішній спокій будуть шляхом до щастя! Ти заслуговуєш найкращого!

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Вітаю тебе, дорога Марто, з іменинами! Бажаю, щоб у твоєму домі завжди панували радість й тепло! А твій янгол-охоронець беріг тебе кожну мить.

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З Днем ангела, Марточко! Твоя мудрість, спокій і душевна щирість — це дар для всіх поруч. Нехай життя відповідає тобі тією ж щедрістю і любов’ю!

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Марточко, прийми вітання з іменинами! Ти — як затишок у бурю, як тиха радість у серці. Нехай Бог благословляє тебе щодня на добро, мир і кохання!

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З іменинами, Марто! Нехай твоє добре серце завжди відчуває любов інших, а в душі панує гармонія. Дякую, що ти така справжня!

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