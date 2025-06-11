День ангела Марії — цікаве про найпопулярніше ім’я та привітання зі святом

Чому ім’я Марія ніколи не втрачає популярності? Як впливає ім’я на характер та коли день ангела Марії за новим церковним календарем. Усе, що ти хочеш дізнатися та короткі душевні привітання зі святом — у матеріалі.

Значення імені Марія

Ім’я Марія в давнину звучало як Маріам. Це давньоєврейське ім’я, яке походить, за різними версіями, від слів: уперта або бажана чи кохана. В слов’янській традиції заведено тлумачити його, як: пані.

Широкому розповсюдженню імені, безсумнівно, сприяло численне згадування імені Марії у Біблії. Близьких до Христа жінок, на ім’я Марія було три. Та найшанованішою здавна є Діва Марія, Божа матір. Її культ поширювався з Палестини в Італію, а згодом, на усю Європу та світ.

Ім’я Марія б’є усі рекорди популярності, воно століттями тримається у топі та має нескінченну кількість скорочених та пестливих форм: Марійка, Марічка, Маруська, Машенька, Мара, Маруня, Маруся, Муся, Мася, Марюша, Муша, Маня, Манюся, Манюша, Маняша, Маша, Машаня, Машка, Машуня.

Дати іменин за новим церковним календарем

Найближчі іменини Марії — у грудні, 26 та 30 числа.

26 грудня — церковне свято Собор Пресвятої Богородиці. В цей день вклоняються та дякують Божій Матері, яка привела у світ Ісуса Христа.

Грудень: 26, 30

Січень: 6, 18, 26

Лютий: 6, 12

Березень: 7, 20, 23, 25, 26, 28

Квітень: 1, 4, 20

Травень: 3, 4, 23, 29

Червень: 2, 3, 4, 7, 9, 11, 19

Липень: 4, 12, 22

Серпень: 5, 7, 9, 11, 15

Вересень: 28, 5, 8

Жовтень: 8, 9, 29

Листопад: 12, 21

Особливості характеру Марії

За спостереженнями, жінки, на ім’я Марія добрі, співчутливі, здатні до жертовності та готові кинутися на допомогу у скруті не лише друзям та рідним, а й навіть малознайомим людям.

Марія компанійська, і до неї тягнуться люди, адже вона випромінює світло і тепло. З роками життя вчить її ставитися до оточення більш критично, але коло друзів від цього не стає вужчим. А от зради Марія не пробачить, і того, хто сильно розчарував, двічі у своє життя не пустить.

Власниці цього імені притаманний проникливий розум та вміння чітко визначати пріоритети, і професійні також. На роботі Марія вирізняється вкрай відповідальним ставленням до справ, чесністю та намаганням не допускати поширення конфліктів.

Але відкрито виступить проти того, хто намагатиметься зашкодити інтересам родини, особливо дітей. Її відсіч противнику може бути доволі різкою. Вона проявить твердість та впевненість у собі.

Марія — віддана дружина та добра й лагідна мама. Часто намагається мати хоча б двох власних дітей. Підростаючи, вони всотують її погляди на життя і стають міцною опорою.

Вітання з днем ангела Марії

Маріє, вітаю з днем ангела! Нехай твоє серце завжди переповнюється радістю, а посмішка ніколи не зникає! Бажаю тобі нового року, повного здоров’я, щастя та чудових сюрпризів!

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Маріє, прийми вітання з твоїм днем ангела! Дякую тобі за щастя бути твоїм другом (подругою)! Нехай сьогоднішнє свято буде таким же особливим, як ти сама!

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Вітаю з іменинами чарівну дівчину, яка знає, чого варта, не озирається назад та живе на повну! Нехай збуваються всі найпотаємніші бажання! Щасливого тобі та особливого свята, Маріє!

***

Маріє, прийми вітання з днем ангела! Ти — найвродливіша, тепла та сповнена натхнення! Ти випромінюєш позитив і доброту, яка змушує всіх навколо відчувати себе любими та дорогими. Лишайся такою, як є! Будь щасливою!

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Маріє, прийми вітання з іменинами! Цей день — відмінний привід відчути та відсвяткувати радість життя. Ти приносиш стільки світла оточуючим, що це свято має бути наповнене щастям, вдячністю та коханням!

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