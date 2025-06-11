День ангела Марии — интересное о самом популярном имени и поздравления с праздником

Почему имя Мария никогда не теряет популярности? Как влияет имя на характер и когда день ангела Марии по новому церковному календарю? Все, что ты хочешь узнать и краткие душевные поздравления с праздником — в материале.

Значение имени Мария

Имя Мария в древности звучало как Мариам. Это древнееврейское имя, которое происходит, по разным версиям, от слов: упрямая, желанная или любимая. В славянской традиции принято толковать его, как: госпожа.

Широкому распространению имени, несомненно, способствовало многочисленное упоминание имени Марии в Библии. Близких к Христу женщин, по имени Мария было три. Но самым уважаемым издавна является Дева Мария, Богоматерь. Ее культ распространялся из Палестины в Италию, а потом на всю Европу и мир.

Имя Мария бьет все рекорды популярности, оно веками держится в топе и имеет бесконечное число сокращенных и ласкательных форм: Марийка, Маричка, Маруська, Машенька, Мара, Маруня, Маруся, Муся, Мася, Марюша, Муша, Маня, Манюсь, Манюша, Маняша, Маша, Машаня, Машка, Машуня.

Дать именин по новому церковному календарю

Ближайшие именины Марии — в декабре, 26 и 30 числа.

26 декабря — церковный праздник Собор Пресвятой Богородицы. В этот день поклоняются и благодарят Божью Матерь, которая привела в мир Иисуса Христа.

Декабрь: 26, 30

Январь: 6, 18, 26

Февраль: 6, 12

Март: 7, 20, 23, 25, 26, 28

Апрель: 1, 4, 20

Май: 3, 4, 23, 29

Июнь: 2, 3, 4, 7, 9, 11, 19

Июль: 4, 12, 22

Август: 5, 7, 9, 11, 15

Сентябрь: 28, 5, 8

Октябрь: 8, 9, 29

Ноябрь: 12, 21

Особенности характера Марии

По наблюдениям, женщины, по имени Мария добрые, сочувственные, способные к жертвенности, они готовы броситься на помощь в беде не только друзьям и родным, но даже малознакомым людям.

Мария компанейская, и к ней тянутся люди, ведь она излучает свет и тепло. С годами жизнь учит ее относиться к окружению более критично, но круг друзей от этого не становится уже. А измены Мария не простит, и того, кто сильно разочаровал, дважды в свою жизнь не пустит.

Обладательнице этого имени присущ проницательный ум и умение четко определять приоритеты, и профессиональные также. На работе Мария отличается крайне ответственным отношением к делам, честностью, она стремится не допускать распространения конфликтов.

Но открыто выступит против того, кто будет пытаться нанести ущерб интересам семьи, особенно детей. Ее отпор противнику может быть достаточно резким. Она проявит жесткость и уверенность в себе.

Мария — преданная жена, и добрая и заботливая мама. Часто стремится иметь хотя бы двух собственных детей. Подрастая, они впитывают ее взгляды на жизнь и становятся крепкой опорой.

Поздравление с днем ​​ангела Марии

Мария, поздравляю с днем ​​ангела! Пусть твое сердце всегда наполняется радостью, а улыбка никогда не исчезает! Желаю тебе нового года, полного здоровья, счастья и великолепных сюрпризов!

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Мария, прими поздравления с твоим днем ​​ангела! Благодарю тебя за счастье быть твоим другом (подругой)! Пусть сегодняшний праздник будет таким же особенным, как ты сама!

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Поздравляю с именинами очаровательную девушку, которая знает, чего стоит, не оглядывается назад и живет по полной! Пусть сбываются все самые сокровенные желания! Счастливого тебе и особенного праздника, Мария!

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Мария, прими поздравления с днем ​​ангела! Ты самая красивая, теплая и полна вдохновения! Ты излучаешь позитив и доброту, от которых всех вокруг чувствуют себя любимыми и дорогими. Оставайся такой, как есть! Будь счастлива!

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Мария, прими поздравления с именинами! Этот день — отличный повод почувствовать и отпраздновать радость жизни. Ты приносишь столько света окружающим, что этот праздник должен быть наполнен чувством благодарности и любви!

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