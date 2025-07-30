Когда день ангела Вероники по церковному календарю и интересные факты об имени

Внутри имени Вероника ты можешь услышать имя древнегреческой богини победы — Ники, так что не удивительно, что его обладательницы идут по жизни, соревнуясь за первенство во всем. Когда в 2025 году празднуют день ангела Вероники по старому и новому церковному календарю, а также интересные факты о происхождении и значении имени — в материале.

Когда день ангела Вероники в 2025 году: дата по новому и старому церковному календарю

Святые по имени Вероника в 2024 году вспоминаются в святцах трижды. По новому и старому календарю даты празднования распределены следующим образом:

День ангела Вероники в течение года

12 июня (25 июня) Вероника Праведная;

17 июля (30 июля) Вероника, мученица;

4 октября (17 октября) Виринея (Вероника) Эдесская, мученица.

Интересные факты об имени Вероника и истории происхождения

Это красивое благозвучное имя известно со времен Древней Греции. Ференикой — так произносилось оно там — звали жену императора Египта Птолемея I Сотера.

Ференикой именовали и еще одну знаменитость тех времен — мать античного олимпийского чемпиона Пейседора. Эта легендарная женщина сама готовила сына к соревнованиям, а на стадион пробралась тайком, переодетая мужчиной — женщин туда не пускали. И хотя обман открылся, Ференику почтили с уважением.

В Римской империи имя зазвучало по другому: Береника, Вереника.

В Библии упоминается иудейская царица Береника. А еще — Вереника, которая вылечилась прикосновением к ризе Христа. И девушка, которая следовала за Иисусом на его трагическом пути на Голгофу. По легенде, когда Христос в изнеможении упал на колени, Вереника отерла лицо Мессии платком, на котором позже проступил его лик.

В католических храмах бережно хранят, как реликвии, так называемый “плат Вероники” с изображением Иисуса.

В средневековой Европе имя еще раз трансформировалось, на этот раз — в Веронику, с ударением на втором слоге — жительницу города Верона.

А в Украину оно пришло только в конце 19 — начале 20 века и сегодня устойчиво держится среди самых популярных имен для новорожденных.

Что означает имя Вероника и каким характером наделяет свою владелицу

Имя означает “та, которая приносит победу, настоящая, победоносная”. Считается, что оно напрямую происходит от имени древнегреческой богини первенства Ники.

В звучании имени чувствуется легкость, хрупкость, непобедимость и светлая радость его обладательницы.

По характеру большинство Вероник непоседы, они компанейские и не мыслят жизни без творчества. Увлекаются кто чем: танцами, рисованием, спортом и непременно стремятся выйти победительницами из любой конкуренции, этого требует от них имя.

Вероника легка на подъем, обожает движение и путешествия, любит дружить с мужчинами.

В тяжелых обстоятельствах становится упорной, упрямой, целеустремленной. Рассуждает наперед, ей присуща глубинная мудрость, поэтому Вероника готова помочь и словом, и делом нуждающимся в поддержке. Сильные удары судьбы заставляют ее замкнуться в себе, искать выход в духовных практиках.

Обычно Вероника рано влюбляется, любит искренне и глубоко, быстро выходит замуж. К роли домоседки привыкает тяжело, но становится хорошей хозяйкой и заботливой мамой.

Читай о том, когда отмечают день ангела Валерии. Возможно, у тебя есть подруга с таким именем и ты захочешь ее поздравить.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!