День города Ивано-Франковск 2026 — дата и чем прославился праздник

Сегодня Ивано-Франковск — не просто современный областной центр, это город, где на узких старых улочках приятно выпить авторский кофе, где старинные постройки нашептывают легенды, а современные артпространства и фестивали доказывают: дух города живет, обновляется, но не теряет себя.

Когда день города Ивано-Франковск 2026

День города Ивано-Франковска каждый год отмечают 7 мая.

Этот праздник приурочен ко дню предоставления городу Магдебургского права, что и считается датой основания.

Обычно в этот день центр Ивано-Франковска превращается в большую сцену: каждая улица оживает — на Вечевой площади раздается музыка, возле Ратуши появляются арт-инсталляции, художники выставляют свои работы под открытым небом, а на Стометровке — постоянно оживленное движение, которое еще больше ускоряется под звуки концертов.

Утром в день города запланированы выступления фольклорных коллективов и торжественные речи. А вечером выступления украинских групп и даже ночные кинопоказы под открытым небом.

В центре обязательно появляются фудкорты с баношем, варениками, бограчем, местными крафтовыми сырами и, конечно же, авторским кофе.

Проводятся интерактивные экскурсии, художественные инсталляции и искусствоведческие программы.

В целом, день города Ивано-Франковск — это еще один повод напомнить всем, какой он живой, теплый и, несмотря на войну, творческий и активный.

Мероприятия на День города Ивано-Франковск 2026

Пока официальная программа празднования Дня города Ивано-Франковска еще не обнародована. Обычно детальный план событий можно узнать поближе к дате празднования, ведь из-за войны распространять информацию о массовых мероприятиях опасно.

Следует следить за обновлениями на официальном сайте Ивано-Франковска, где будет размещена информация о праздновании.

Пока известно, что проезд в общественном транспорте города в праздник будет бесплатным.

А частным перевозчикам рекомендуют бесплатно перевозить пассажиров в национальной одежде на городских автобусных маршрутах.

Также женщины, которые родят 7 мая 2026 года, в День города, получат сертификаты на 5 000 грн для покупки товаров для новорождённых и подарки до 500 грн.

Немного истории ко Дню города: когда основан Ивано-Франковск

В XVII веке на карпатских предгорьях, в стратегической точке, где скрестились торговые пути, появился новый город. Не просто поселение, а настоящий бастион, крепость, которая сдерживала нашествие Османской империи и татарских орд.

Именно здесь, в 1662 году, польский магнат Андрей Потоцкий основал город, который сначала назвали Станиславом — в честь Святого Станислава, небесного покровителя его отца и сына.