День города Ивано-Франковск 2026 — дата и чем прославился праздник

Когда день Ивано-Франковска и известна ли программа мероприятий к нему — узнавай из материала.
Когда день города Ивано-Франковск 2026
День города Ивано-Франковска каждый год отмечают 7 мая.
Этот праздник приурочен ко дню предоставления городу Магдебургского права, что и считается датой основания.
Обычно в этот день центр Ивано-Франковска превращается в большую сцену: каждая улица оживает — на Вечевой площади раздается музыка, возле Ратуши появляются арт-инсталляции, художники выставляют свои работы под открытым небом, а на Стометровке — постоянно оживленное движение, которое еще больше ускоряется под звуки концертов.
Утром в день города запланированы выступления фольклорных коллективов и торжественные речи. А вечером выступления украинских групп и даже ночные кинопоказы под открытым небом.
В центре обязательно появляются фудкорты с баношем, варениками, бограчем, местными крафтовыми сырами и, конечно же, авторским кофе.
Проводятся интерактивные экскурсии, художественные инсталляции и искусствоведческие программы.
В целом, день города Ивано-Франковск — это еще один повод напомнить всем, какой он живой, теплый и, несмотря на войну, творческий и активный.
Мероприятия на День города Ивано-Франковск 2026
Пока официальная программа празднования Дня города Ивано-Франковска еще не обнародована. Обычно детальный план событий можно узнать поближе к дате празднования, ведь из-за войны распространять информацию о массовых мероприятиях опасно.
Следует следить за обновлениями на официальном сайте Ивано-Франковска, где будет размещена информация о праздновании.
Пока известно, что проезд в общественном транспорте города в праздник будет бесплатным.
А частным перевозчикам рекомендуют бесплатно перевозить пассажиров в национальной одежде на городских автобусных маршрутах.
Также женщины, которые родят 7 мая 2026 года, в День города, получат сертификаты на 5 000 грн для покупки товаров для новорождённых и подарки до 500 грн.
Немного истории ко Дню города: когда основан Ивано-Франковск
В XVII веке на карпатских предгорьях, в стратегической точке, где скрестились торговые пути, появился новый город. Не просто поселение, а настоящий бастион, крепость, которая сдерживала нашествие Османской империи и татарских орд.
Именно здесь, в 1662 году, польский магнат Андрей Потоцкий основал город, который сначала назвали Станиславом — в честь Святого Станислава, небесного покровителя его отца и сына.
Крайне быстро город-крепость превратился в культурный и торговый центр. Здесь возводили костелы, церкви, синагоги, охотно селились поляки, армяне, евреи, украинцы и все вносили свою лепту в историю города.
В XIX веке, когда Ивано-Франковск входил в состав Австро-Венгрии, здесь появилась первая железная дорога, газовое освещение, а театр и книжные магазины собирали вокруг себя интеллигенцию. Тогда город называли маленьким Львовом или Станиславским Парижем.
А потом был бурный ХХ век: Первая мировая, приход Польши, Вторая мировая, нацистская оккупация, советская власть… И каждая из этих эпох оставляла свой след — драматический и трагический.
В 1962 году, когда городу исполнилось 300 лет, его переименовали в Ивано-Франковск — в честь Ивана Франко.
Этот новый этап стал своеобразной попыткой подчеркнуть украинскую идентичность города, который так долго был центром многих культур.
А начиная с 2022 года, город стал тыловым форпостом помощи беженцам. Сюда массово приезжали люди из прифронтовых и оккупированных территорий. Власти, волонтеры и местные жители сделали все, чтобы обеспечить пострадавших жильем и уменьшить бремя войны, оказав искреннюю помощь и поддержку.
Раньше мы рассказывали: куда пойти в Ивано-Франковске, планируем яркий уик-энд.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!