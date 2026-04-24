1 мая в 2026 году в Украине выходной или нет — разъясняем, что говорит закон

Сколько бы споров ни вызвало празднование 1 мая как постсоветского Дня труда, когда дело доходит до выходных, о празднике вспоминают в другом ракурсе.

Имеем ли мы законное право отдыхать на День труда 1 мая 2026 — рассказываем в материале.

1 мая в Украине — выходной или нет

Праздник 1 мая, который официально называется День труда, долгое время имел социалистическую и советскую идеологическую окраску. Во времена СССР это был один из главных государственных праздников, на который людей массово сгоняли на демонстрации с транспарантами и флагами.

После обретения независимости Украина решила сохранить эту дату как официальный праздник, но с годами его значение изменилось — он стал более нейтральным, социальным. А многие вообще рассматривают 1 мая как дополнительный выходной, полезный, чтобы пойти на шашлыки или посадить огород.

Является ли 1 мая официальным нерабочим днем ​​и дадут ли на него выходной в 2026 году

1 мая можно найти в перечне праздничных и нерабочих дней Статьи 73 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ). День труда пока остается в этом списке.

Это означает, что 1 мая является официальным выходным днем. А если он приходится на субботу или воскресенье, действуют правила переноса выходных.

В 2026 году 1 мая День труда приходится на пятницу, поэтому о переносе выходного речь не идет.

Но и получить выходной смогут далеко не все.

В Украине продлено действие военного положения, из-за чего официальные праздничные и нерабочие дни, определенные статьей 73 КЗоТ временно не применяются. Это означает, что День труда не является автоматически выходным.

По закону все праздничные и нерабочие дни во время военного положения являются обычными рабочими днями. Однако работодатель имеет право решить иначе и предоставить выходной.

Кроме того, работодатель имеет право самостоятельно определять график работы в этот день, сокращать рабочий день в предпраздничное время или давать дополнительный выходной, если этот день был рабочим.

Поэтому решение: 1 мая — выходной или нет, принимается на каждой фирме и предприятии индивидуально с учетом условий труда и других обстоятельств.

