1 травня у 2026 році в Україні вихідний чи ні — роз’яснюємо, що каже закон

Скільки б суперечок не викликало святкування 1 травня як пострадянського Дня праці, коли справа доходить до вихідних, про свято згадують в іншому ракурсі.

Чи маємо законне право відпочивати на День праці 1 травня 2026 року — розповідаємо у матеріалі.

1 травня в Україні — вихідний чи ні

Свято 1 травня, яке офіційно має назву День праці, довгий час мало соціалістичне та радянське ідеологічне забарвлення. За часів СРСР це було одне з головних державних свят, на яке людей масово зганяли на демонстрації з транспарантами та прапорами.

Після здобуття незалежності Україна вирішила зберегти цю дату як офіційне свято, але з роками її значення змінилося — воно стало більш нейтральним, соціальним. А чимало людей взагалі розглядають 1 травня як додатковий вихідний, корисний, щоб піти на шашлики чи посадити город.

Чи є 1 травня офіційним неробочим днем і чи дадуть на нього вихідний у 2026 році

Наразі 1 травня можна знайти в переліку святкових і неробочих днів Статті 73 Кодексу законів про працю України (КЗпП). День праці поки що залишається в цьому списку.

Це означає, що 1 травня є офіційним вихідним днем. А якщо він припадає на суботу або неділю — діють правила перенесення вихідних.

У 2026 році 1 травня День праці припадає на п’ятницю, тож про перенесення вихідного не йдеться.

Але й отримати вихідний зможуть далеко не всі.

​В Україні подовжена дія воєнного стану, через що офіційні святкові та неробочі дні, визначені статтею 73 КЗпП тимчасово не застосовуються. Це означає, що День праці не є автоматично вихідним.

За законом, усі святкові та неробочі дні під час воєнного стану є звичайними робочими днями. Проте роботодавець має право вирішить інакше і надати вихідний.

Крім того, роботодавець має право самостійно визначати графік роботи в цей день, скорочувати робочий день у передсвятковий час або давати додатковий вихідний, якщо цей день був робочим.

Тому рішення: 1 травня — вихідний чи ні, ухвалюється на кожній фірмі та підприємстві індивідуально з урахуванням умов праці та інших обставин.

