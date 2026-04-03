Вихідні в Польщі у травні 2026: скільки святкових днів і як найкраще їх використати

В останній місяць весни в Польщі є кілька важливих офіційних вихідних днів, які створюють чудову можливість для довгого вікенду або міні‑подорожі.

Коли вихідні в Польщі в травні 2026, скільки їх та як спланувати відпочинок — у матеріалі.

Коли у Польщі вихідні в травні 2026

Травень однозначно виділяється серед інших місяців, бо має три офіційні святкові дні.

Для порівняння: більшість інших місяців у Польщі мають 1–2 офіційні свята, а деякі місяці взагалі без національних вихідних, наприклад, лютий чи серпень, якщо не рахувати католицьких свят.

1 травня (п’ятниця) — День праці (Święto Pracy)

Це міжнародний День праці, офіційний вихідний. У 2026‑му він припадає на п’ятницю, що автоматично робить у багатьох людей довгий вікенд із 1 по 3 травня.

3 травня (неділя) — День Конституції 3 травня (Święto Konstytucji 3 Maja)

Це національне свято, яке відзначає ухвалення першої в Європі конституції в 1791 році. У 2026 році воно випадає на неділю, але це також офіційний вихідний.

24 травня (неділя) — П’ятидесятниця / Zielone Świątki

Це християнське свято — Зелені свята. У Польщі це також неробочий день і хороший привід для відпочинку чи короткої поїздки.

Скільки вихідних в Польщі в травні 2026 і як сформувати довгий вікенд

Загалом вихідні дні у Польщі у травні 2026 року – це 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа.

Оскільки 1 число — п’ятниця, а 3 число — неділя, то цю частину місяця можна використати на справжню травневу відпустку — Majówka, як називають польські травневі канікули.

Якщо додати до них дні відпустки 4 та 5 травня, можна отримати час на повноцінний відпочинок.

24 травня — П’ятидесятниця — припадає на неділю. Вважається, що він сам по собі — вихідний, і оскільки він у неділю, то додаткового вільного дня за нього не дають.

У Польщі офіційний вихідний не переноситься на понеділок, якщо свято припадає на неділю.

Такі норми визначені польським законодавством, зокрема нормами Трудового кодексу та правилами про святкові дні.

