Шавуот 2026: коли і як відзначають одне з головних єврейських свят

Коли святкують Шавуот у 2026 році

Шавуот є рухомим святом і завжди прив’язаний до Песаха. Від нього відраховують 49 днів — сім тижнів. Саме тому назва свята перекладається як: тижні, а сам Шавуот ще називають П’ятидесятницею, бо він настає на 50-й день після Песаха.

У 2026 році свято почнеться після заходу сонця 21 травня і триватиме до вечора 22 травня.

За межами Ізраїлю, у єврейській діаспорі Шавуот зазвичай святкують 2 дні, і в багатьох громадах він вважається неробочим часом для релігійних євреїв.

В Ізраїлі свято є державним вихідним.

Шавуот — що це за свято

Головна подія, яку згадують у Шавуот, — дарування Тори єврейському народу.

Сталося це так: після виходу з Єгипту єврейський народ мандрував пустелею близько сорока років і зупинився біля гори Синай.

Саме там, за переказами, Мойсей отримав від Бога Десять заповідей, викарбуваних на кам’яних скрижалях. Вони стали основою Тори і головними моральними правилами життя.

Разом із ними Мойсей отримав і усні пояснення. Частину він записав — так з’явилася письмова Тора, а інша частина довгий час передавалася з покоління в покоління усно і була записана лише через багато століть. Саме ці тексти згодом стали основою Талмуду та Мідрашу.

Але Шавуот — не лише духовне свято, а й важливий аграрний день, який називають Днем бікурім, тобто “перших плодів”.

У давнину люди приносили до синагог перший урожай землі Ізраїлю: пшеницю, ячмінь, виноград, інжир, гранати, оливки та фініки. Це був спосіб подякувати за вже отримане і попросити благословення на майбутній врожай.

Як відзначають Шавуот 2026 — основні традиції свята

Одна з головних традицій — провести всю ніч за читанням священних текстів. Це символічне неспання нагадує підготовку народу до отримання заповідей на Синаї.

Під час святкової служби обов’язково читають Десять заповідей. Це ключовий момент дня, який підкреслює духовну основу Шавуоту.

Будинки та синагоги прикрашають зеленню, квітами й іноді фруктами. Це символ оновлення природи та вдячності за врожай.

У Шавуот традиційно їдять молочні страви — сирники, запіканки, сирні десерти. Це пов’язують із символікою Тори як духовного молока, що дає мудрість.

У синагогах читають Книгу Рут — історію жінки, яка прийняла юдаїзм. Це символ вибору віри та єдності народу.

Як святкують Шавуот сьогодні

Сьогодні Шавуот святкують не тільки так, як раніше. До старих звичаїв додалися нові, більш сучасні. У багатьох громадах люди просто збираються разом на вечерю з молочними стравами, інколи готують і рослинні варіанти їжі.

Для дітей роблять ігри та прості майстер-класи, де пояснюють Десять заповідей у легкій формі. Десь організовують розмови або перегляди фільмів про історію свята, щоб краще зрозуміти його зміст.

Також є благодійні акції — люди допомагають тим, хто цього потребує. А ті, хто не може прийти особисто, можуть слухати уроки онлайн.

У соцмережах діляться фото святкових столів і прикрашених домів, щоб бути частиною свята навіть на відстані.