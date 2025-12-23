Компенсація автоцивілки в Дії: хто може отримати та як подати заявку

У застосунок Дія додали нову послугу для ветеранів та ветеранок — компенсація автоцивілки, детальніше читай у матеріалі.
Хто може отримати компенсацію за автоцивілку в Дії
Як зазначається у повідомленні, що відтепер ті, хто має статус УБД, а також особи з інвалідністю внаслідок війни можуть повернути собі гроші за страхування авто онлайн.
Це працює за наступною схемою:
- 50% вартості повертає страхова компанія;
- іншу частину — держава.
Поліс стає абсолютно безкоштовним, а його оформлення — простим та швидким.
Також в Дії пояснили, хто може подати заявку:
- ті, хто мають посвідчення ветерана;
- чий договір автоцивілки було оформлено після 1 січня 2025 року з використанням пільги;
- якщо об’єм двигуна — до 2500 см. кв., або електро — до 100 кВт;
- авто, яке використовується для особистих потреб.
Як отримати компенсацію в Дії: покрокова інструкція
Також в Дії оприлюднили інструкцію з того, як можна подати заявку:
- Онови та відкрий Дію.
- Обери Сервіси.
- Перейди до вкладки Ветеран PRO.
- Обери Компенсація автоцивілки.
- Зазнач пільговий договір, який підтягнеться автоматично.
- Вибери Дія.Картку для зарахування грошей.
Прозоро, швидко та без паперової тяганини. Дякуємо за ваш захист,
— наголосили в пресслужбі Дії.
