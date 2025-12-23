Компенсація автоцивілки в Дії: хто може отримати та як подати заявку

У застосунок Дія додали нову послугу для ветеранів та ветеранок — компенсація автоцивілки, детальніше читай у матеріалі.

Хто може отримати компенсацію за автоцивілку в Дії

Як зазначається у повідомленні, що відтепер ті, хто має статус УБД, а також особи з інвалідністю внаслідок війни можуть повернути собі гроші за страхування авто онлайн.

Це працює за наступною схемою:

50% вартості повертає страхова компанія;

іншу частину — держава.

Поліс стає абсолютно безкоштовним, а його оформлення — простим та швидким.

Також в Дії пояснили, хто може подати заявку:

ті, хто мають посвідчення ветерана;

чий договір автоцивілки було оформлено після 1 січня 2025 року з використанням пільги;

якщо об’єм двигуна — до 2500 см. кв., або електро — до 100 кВт;

авто, яке використовується для особистих потреб.

Як отримати компенсацію в Дії: покрокова інструкція

Також в Дії оприлюднили інструкцію з того, як можна подати заявку:

Онови та відкрий Дію. Обери Сервіси. Перейди до вкладки Ветеран PRO. Обери Компенсація автоцивілки. Зазнач пільговий договір, який підтягнеться автоматично. Вибери Дія.Картку для зарахування грошей.

Прозоро, швидко та без паперової тяганини. Дякуємо за ваш захист,

— наголосили в пресслужбі Дії.

