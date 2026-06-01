Розширення Реєстру збитків: у Дії з’явиться 14 нових категорій

Кабінет Міністрів України ухвалив нормативну постанову, яка дає правовий старт для запуску повного переліку категорій, передбачених міжнародним Реєстром збитків (RD4U) для фіксації шкоди та подання заяв на репарації за злочини Російської Федерації.

За інформацією Міністерства цифрової трансформації України, після завершення необхідного технічного впровадження на порталі та в застосунку Дія стануть доступними 14 нових категорій.

Це розширення дозволить звичайним громадянам, представникам приватного бізнесу та державним інституціям задокументувати всі наслідки повномасштабної війни для подальшого стягнення компенсацій через міжнародні судові механізми.

Через Дію можна буде задіяти 14 нових категорій міжнародного Реєстру збитків

Міжнародний Реєстр збитків зі штаб-квартирою в Гаазі (Нідерланди) є першим етапом глобального компенсаційного механізму, створеного Україною спільно з Європейським Союзом та 43 країнами світу.

Наприкінці минулого року 35 держав підписали Конвенцію про створення спеціальної Компенсаційної Комісії під егідою Ради Європи, яка безпосередньо розглядатиме заяви по суті, оцінюватиме докази та визначатиме обсяги виплат із майбутнього компенсаційного фонду.

Для фізичних осіб (Категорія А), які раніше вже могли подавати заяви через Дію за 16 напрямками (зокрема щодо пошкодженого чи зруйнованого житла, вимушеного переміщення, смерті родичів, катувань та сексуального насильства), пакет послуг суттєво доповниться.

Невдовзі українці зможуть юридично фіксувати такі гуманітарні наслідки окупації та обстрілів, як втрата доступу до належної медичної допомоги та гарантованої освіти.

Крім того, громадянам відкриють можливість реєструвати будь-які інші особисті економічні втрати, а також офіційно вносити дані про зафіксовані випадки порушення прав людини, норм міжнародного гуманітарного права або законів і звичаїв ведення війни.

Подібні інструменти покликані охопити максимальну кількість постраждалих, чиї права та звичний триб життя були цинічно порушені державою-агресором.

Суттєві зміни зачеплять державний сектор (Категорія B), де органи державної влади, установи місцевого самоврядування та комунальні підприємства отримають ширший інструментарій для захисту національних інтересів.

Держава зможе заявляти про:

екологічні катастрофи,

завдану шкоду навколишньому середовищу,

масштабне розкрадання або знищення природних ресурсів ворогом,

а також вносити до реєстру колосальні фінансові витрати, які бюджет країни вже несе та нестиме надалі на розмінування деокупованих територій.

Додатково урядові структури отримають змогу реєструвати пошкодження або повне знищення об’єктів культурної спадщини та фіксувати державні гуманітарні витрати, спрямовані на екстрену підтримку і забезпечення життєдіяльності постраждалого населення.

Для українського бізнесу та підприємців (Категорія C) оновлення реєстру відкриває нові можливості для відновлення справедливості та компенсації комерційних втрат.

Представники бізнес-середовища отримають технічне право реєструвати факти пошкодження або знищення комерційних об’єктів, які мають культурну чи історичну цінність.

Водночас компанії зможуть подавати офіційні дані про прямі витрати підприємств на вимушену евакуацію персоналу та релокацію потужностей в інші регіони, а також декларувати власні добровільні гуманітарні витрати та інші підтверджені економічні втрати, зумовлені бойовими діями.

Раніше ми писали, що власники знищеного житла не будуть платити комунальні послуги — читай в матеріалі, що передбачає закон.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!