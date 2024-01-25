Подача заявок на відшкодування через Дію: як працюватиме міжнародний Реєстр збитків та український застосунок

Росія знищує цивільну інфраструктуру та житло звичайних українців. Усі постраждалі мають отримати компенсацію за втрачені оселі. Ще у травні 2023 року на саміті Ради Європи був започаткований Реєстр збитків. Це був перший крок до створення міжнародного механізму компенсацій для жертв російської агресії.

Дату, з якої реєстр розпочне приймати скарги, має визначити Рада реєстру. Зараз стало відомо, що Реєстр планує запустити реєстрацію матеріальних втрат українців від російської агресії за допомогою платформи на основі Дії, а сама структура має запрацювати орієнтовно у квітні, передає Укрінформ.

Реєстр збитків: як працюватиме через Дію

Виконавчий директор Реєстру збитків Маркіян Ключковський розповів на брифінгу в Раді Європи у Страсбурзі, що подача претензій буде здійснюватися через мобільний застосунок Дія або вебпортал, для цього буде відповідна опція.

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— З цього моменту і до запуску подачі заявок ми будемо публікувати всі необхідні інструкції та пояснення щодо того, як працюватиме процес. Мета полягає в тому, щоб зробити його максимально простим і зручним для звичайних українців, — сказав він.

Ключковський пояснює, що людина, яка подає скаргу, зможе додавати будь-які додаткові файли й додаткові докази. Крім цього, хочуть сформувати систему підтримки. Вона може запрацювати, наприклад, у ЦНАПах. Зазначається, що Дія буде просто інструментом для подання скарг. Оскільки саму інформацію планують зберігати за межами України.

Ми матимемо кілька резервних копій, дуже багато систем, які дозволять нам забезпечити цілісність інформації, — акцентував Ключковський.

Створення Комісії з розгляду претензій: що відомо

Одне з важливих питань на шляху до запуску міжнародного Реєстру, є створення Комісії з розгляду претензій. Цей процес досі перебуває на стадії переговорів, оскільки існують юридичні труднощі.

— Так само як і Реєстр, ми очікували, що комісія буде створена певним інструментом, можливо, міжнародною угодою за участю якомога більшої кількості держав. Тому що традиційно ці комісії з претензій вимагали б або згоди іншої сторони на їх створення, або резолюції Ради Безпеки ООН.

Звичайно, ні те, ні інше наразі не є реалістичним, оскільки Росія ні за що не погодиться, — заявив Ключковський. Але він зазначає, що зараз тривають активні переговори, упродовж наступних кількох місяців слід чекати оновлень застосунку.

Раніше ми розповідали, хто може отримати компенсацію за зруйноване житло під час війни.

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