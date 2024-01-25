Подача заявок на возмещение через Дію: как будет работать международный Реестр ущерба и украинское приложение

Россия уничтожает гражданскую инфраструктуру и жилье простых украинцев. Все пострадавшие должны получить компенсацию за утраченные дома. Еще в мае 2023 года на саммите Совета Европы было положено начало Реестру ущерба. Это был первый шаг к созданию международного механизма компенсаций жертвам российской агрессии.

Дату, с которой реестр начнет принимать жалобы, должен определить Совет реестра. Сейчас стало известно, что Реестр планирует запустить регистрацию материальных потерь украинцев от российской агрессии с помощью платформы на основе Дії, а сама структура должна заработать ориентировочно в апреле, передает Укринформ.

Реестр ущерба: как будет работать через Дію

Исполнительный директор Реестра ущерба Маркиян Ключковский рассказал на брифинге в Совете Европы в Страсбурге, что подача претензий будет осуществляться через мобильное приложение Дія или вебпортал, для этого будет соответствующая опция.

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— С этого момента и до запуска подачи заявок мы будем публиковать все необходимые инструкции и объяснения, как будет работать процесс. Цель состоит в том, чтобы сделать его максимально простым и удобным для обычных украинцев, — сказал он.

Ключковский объясняет, что человек, который подает жалобу, сможет добавлять любые дополнительные файлы и дополнительные доказательства. Кроме того, хотят сформировать систему поддержки. Она может заработать, например, в ЦНАПах. Отмечается, что Дія будет просто инструментом для подачи жалоб. Поскольку саму информацию планируется хранить за пределами Украины.

У нас будет несколько резервных копий, очень много систем, которые позволят нам обеспечить целостность информации, — акцентировал Ключковский.

Создание Комиссии по рассмотрению претензий: что известно

Одним из важных вопросов на пути к запуску международного Реестра является создание Комиссии по рассмотрению претензий. Этот процесс до сих пор находится в стадии переговоров, поскольку существуют юридические трудности.

— Как и Реестр, мы ожидали, что комиссия будет создана определенным инструментом, возможно, международным соглашением с участием как можно большего количества государств. Потому что традиционно эти комиссии по претензиям требовали либо согласия другой стороны на их создание, либо резолюции Совета Безопасности ООН.

Конечно, ни то, ни другое пока не реалистично, поскольку Россия ни за что не согласится, — заявил Ключковский. Но он отмечает, что сейчас продолжаются активные переговоры, в течение следующих нескольких месяцев следует ожидать обновления приложения.

Ранее мы рассказывали, кто может получить компенсацию за разрушенное жилье во время войны.

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