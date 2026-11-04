Орден княгини Ольги: за что дают отличие, которым наградили Меланию Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени. Об этом говорится в указе президента №1079/2026.

В нашем материале рассказываем, за что дают орден княгини Ольги, и что эта государственная награда предусматривает.

Орден княгини Ольги: за что наградили Меланию Трамп

Владимир Зеленский наградил Меланию Трамп за “весомый личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, активную правозащитную и благотворительную деятельность, направленные на спасение украинских детей, граждан, пострадавших в результате российской агрессии, незаконно депортированных и принудительно перемещенных с временно оккупированных РФ территорий Украины”.

Первая леди Соединенных Штатов помогла организации гуманитарной миссии в оккупированном россиянами городе Олешки Херсонской области с целью эвакуации местных жителей.

Также, как сообщал Офис первой леди, она посодействовала воссоединению 34 детей с их семьями с момента написания ею так называемого мирного письма главе Кремля Владимиру Путину.

Известно, что 5 ноября Мелания Трамп проведет встречу в Белом доме с представителями Украины и РФ по результатам гуманитарной миссии в Олешках. Информацию об этом мероприятии обнародовали на сайте Белого дома.

Орден княгини Ольги: за что дают

Этим орденом награждают женщин за выдающиеся заслуги в сфере общественной деятельности. Эту государственную награду могут получить как гражданки Украины, так и иностранки и лица без гражданства.

В 1997 году второй президент Леонид Кучма своим указом №827/97 постановил создать знак Орден княгини Ольги для награждения женщин за развитие украинского государства, духовное возрождение нации и воспитание детей.

Орден княгини Ольги: виды

Государственная награда имеет три степени:

I степень – высшая; иностранки и лица без гражданства могут быть награждены отличием высшей степени в зависимости от их заслуг;

II степень;

III степень – с этой степени начинают награждать гражданок Украины; награждение следующей степенью возможно не ранее чем через 3 года.

Что предусматривает орден княгини Ольги

Женщины, награжденные орденами всех трех степеней, имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года — 8 647 грн в 2026 году.

Само по себе получение этой президентской награды не предусматривает получение денежной выплаты вместе с наградой.

Ранее Владимир Зеленский наградил американского предпринимателя и инженера, руководителя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска орденом Свободы.

Фото: Володимир Зеленський

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