Для тебя Война в Украине

Информация от разведки: Зеленский сообщил о подготовке РФ массированной атаки

Марина Слизовская, редактор сайта 23 сентября 2026, 11:00 1 мин.
Зеленский о новой атаке РФ

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