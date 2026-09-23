Информация от разведки: Зеленский сообщил о подготовке РФ массированной атаки

Российская армия готовится к проведению новой массированной атаки против Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

Россияне готовят новую атаку на Украину

Владимир Зеленский после разговора с британским премьером сообщил о том, что разведка знает о подготовке россиянами очередного масштабного обстрела украинской территории. Президент не уточнил, когда именно российские войска могут массированно атаковать украинские города.

Глава государства также отметил, что Украина находится в постоянной коммуникации с партнерами, в частности по поиску дополнительных средств для противовоздушной обороны.

По словам Зеленского, во время встречи с Бернемом обсуждались вопросы безопасности, подготовка к зиме и имеющиеся дипломатические возможности. Также президент отметил общую позицию с британским премьером относительно необходимости продления и усиления санкций против России, пока война продолжается.

8 сентября Министерство обороны Великобритании сообщило о предоставлении зимнего пакета помощи Украине в размере £100 млн, в который, в частности, войдут ракеты-перехватчики для систем ПВО.

Фото: Володимир Зеленський

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