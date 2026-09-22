ДРГ: что это и как действовать в случае обнаружения

Россияне с начала полномасштабного вторжения стали реже применять диверсионно-разведывательные группы, однако в целом не отказались от этой тактики. Поэтому в приграничных областях и регионах, граничащих с временно оккупированными территориями, в условиях продолжающейся войны следует и дальше сохранять бдительность.

Читай о том, что такое ДРГ и каков алгоритм действий в случае обнаружения, в нашем материале.

Что такое ДРГ и какие задачи выполняет

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) — это небольшое подразделение спецназначения, ориентировочно до 10 человек, занимающееся разведкой и диверсиями в тылу своего противника.

Такая группа действует скрыто для дезорганизации тыловых учреждений, а также чтобы вывести из строя важные инфраструктурные объекты. Кроме того, ДРГ собирает важную информацию о противнике.

Бойцы, которые попадут в состав диверсионно-разведывательной группы, должны пройти перед этим специальное обучение. В составе российских ДРГ могут находиться обученные военнослужащие Сил специальных операций и Главного разведывательного управления Генштаба РФ.

Алгоритм действий при выявлении российской ДРГ

В случае обнаружения в своем населенном пункте подозрительных лиц, которые могут быть членами российской диверсионно-разведывательной группы, следует придерживаться следующих рекомендаций от органов власти:

не пытайся самостоятельно задерживать или конфликтовать с подозрительными людьми, поскольку диверсанты могут иметь с собой оружие;

в случае выявления подозрительных лиц или признаков диверсионной или террористической деятельности в своем населенном пункте немедленно звони по телефону на номер 102 (Нацполиция) или 1516 (горячая линия СБУ);

в случае обнаружения подозрительного предмета — не касайся его и отойди на безопасное расстояние, сразу позвони в полицию и на номер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — 101.

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