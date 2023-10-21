Зеленые помидоры по-корейски на зиму. Рецепт остренького для тебя и твоих гостей

Поздней осенью на грядках остаются еще помидоры, которым не суждено было созреть. Холодные ночи и уменьшение солнечного тепла сделали свое дело. Помидоры твердые, благоухающие, но зелёные.
В это время у всех хозяек появляется шанс сделать пикантную закуску по-корейски из зеленых помидоров на зиму. Пошаговый рецепт в домашних условиях читай в нашем материале.
Ингредиенты для рецепта зеленых помидоров по-корейски:
Пошаговый рецепт приготовления зеленых помидоров по-корейски в домашних условиях:
Чтобы разнообразить вкус зеленых помидоров по-корейски, можете в этот салат-закуску добавлять еще другие ароматные пряности и кунжутные семена. Приятного аппетита!
Раньше мы писали о том, как засолить помидоры в ведре. Надеемся, это поможет тебе хорошо подготовиться к зиме.
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