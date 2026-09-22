Зеленые помидоры по-корейски на зиму. Рецепт остренького для тебя и твоих гостей

Поздней осенью на грядках остаются еще помидоры, которым не суждено было созреть. Холодные ночи и уменьшение солнечного тепла сделали свое дело. Помидоры твердые, благоухающие, но зелёные.

В это время у всех хозяек появляется шанс сделать пикантную закуску по-корейски из зеленых помидоров на зиму. Пошаговый рецепт в домашних условиях читай в нашем материале.

Ингредиенты для рецепта зеленых помидоров по-корейски:

помидоры зеленые 2 кг;

сладкий перец, 2 шт.;

лук, 1 шт.;

петрушка, кинза по пучку;

чеснок, 2 головки;

морковь, 1 большая;

острый перчик, 1 шт.;

кориандр и чёрный перец по 1 ч. л;

масло, 100 мл;

уксус 9%, 60 мл;

сахар, 4 ст. л;

соль, 2 ст. л.

Пошаговый рецепт приготовления зеленых помидоров по-корейски в домашних условиях:

Приготовить помытые банки и крышки. На это количество ингредиентов требуется 5-6 полулитровых банок. Зеленые помидоры нарезать на четвертинки, перед тем отрезав плодоножку. Если помидоры большие, можно порезать на большее количество частиц. Морковь натереть на большой терке. Сладкий перец шинковать соломкой, лук и острый перец кружочками. Если хочешь, чтобы закуска была не так остра, можно порезать половину острого перца, или добавить целый, но без семян. На сковороду налить растительное масло и пожарить лук до золотистого цвета. В большую миску высыпать все резаные ингредиенты, добавить черный перец, кориандр, сахар, соль, чеснок и вылить на специи кипящее масло с луком. Нарезать зелень: пучок петрушки и кинзы, вылить уксус и снова все вымешать. Оставить мариноваться на 8 часов. Как вариант оставить мариноваться на ночь. В результате маринования образовалось много сока. Всю смесь аккуратно разложить по банкам. Каждую баночку заполнить образовавшимся при мариновании соком, прикрыть крышками и стерилизовать в кастрюле с водой. Со времени закипания полулитровые банки стерилизовать 25 мин. Закрутить крышки перевернуть дном вверх, закутать во что-нибудь. Дождаться охлаждения и поставить в темное место для хранения.

Чтобы разнообразить вкус зеленых помидоров по-корейски, можете в этот салат-закуску добавлять еще другие ароматные пряности и кунжутные семена. Приятного аппетита!

Раньше мы писали о том, как засолить помидоры в ведре. Надеемся, это поможет тебе хорошо подготовиться к зиме.

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