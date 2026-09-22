Зеленые помидоры по-корейски на зиму. Рецепт остренького для тебя и твоих гостей

Поздней осенью на грядках остаются еще помидоры, которым не суждено было созреть. Холодные ночи и уменьшение солнечного тепла сделали свое дело. Помидоры твердые, благоухающие, но зелёные.
В это время у всех хозяек появляется шанс сделать пикантную закуску по-корейски из зеленых помидоров на зиму. Пошаговый рецепт в домашних условиях читай в нашем материале.
Ингредиенты для рецепта зеленых помидоров по-корейски:
- помидоры зеленые 2 кг;
- сладкий перец, 2 шт.;
- лук, 1 шт.;
- петрушка, кинза по пучку;
- чеснок, 2 головки;
- морковь, 1 большая;
- острый перчик, 1 шт.;
- кориандр и чёрный перец по 1 ч. л;
- масло, 100 мл;
- уксус 9%, 60 мл;
- сахар, 4 ст. л;
- соль, 2 ст. л.
Пошаговый рецепт приготовления зеленых помидоров по-корейски в домашних условиях:
- Приготовить помытые банки и крышки. На это количество ингредиентов требуется 5-6 полулитровых банок.
- Зеленые помидоры нарезать на четвертинки, перед тем отрезав плодоножку. Если помидоры большие, можно порезать на большее количество частиц.
- Морковь натереть на большой терке. Сладкий перец шинковать соломкой, лук и острый перец кружочками. Если хочешь, чтобы закуска была не так остра, можно порезать половину острого перца, или добавить целый, но без семян.
- На сковороду налить растительное масло и пожарить лук до золотистого цвета.
- В большую миску высыпать все резаные ингредиенты, добавить черный перец, кориандр, сахар, соль, чеснок и вылить на специи кипящее масло с луком.
- Нарезать зелень: пучок петрушки и кинзы, вылить уксус и снова все вымешать. Оставить мариноваться на 8 часов. Как вариант оставить мариноваться на ночь.
- В результате маринования образовалось много сока. Всю смесь аккуратно разложить по банкам. Каждую баночку заполнить образовавшимся при мариновании соком, прикрыть крышками и стерилизовать в кастрюле с водой. Со времени закипания полулитровые банки стерилизовать 25 мин.
- Закрутить крышки перевернуть дном вверх, закутать во что-нибудь. Дождаться охлаждения и поставить в темное место для хранения.
Чтобы разнообразить вкус зеленых помидоров по-корейски, можете в этот салат-закуску добавлять еще другие ароматные пряности и кунжутные семена. Приятного аппетита!
Раньше мы писали о том, как засолить помидоры в ведре. Надеемся, это поможет тебе хорошо подготовиться к зиме.
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