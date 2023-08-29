Когда нет времени на долгое приготовление с банками: как засолить помидоры в ведре

Конец лета и начало осени — именно сезон сбора урожая помидоров. Их сортов — множество! Но что делать, если времени на долгие заготовки на зиму нет, в отличие от желания попробовать что-нибудь новое? Предлагаем тебе приготовить быстрый и вкусный рецепт засоленных помидоров в ведре.
Такой способ приготовления поможет не только сэкономить время, но и место, где будет храниться ведро с помидорами. Главное — не смешивай в одном ведре или бочке разные сорта помидоров, ведь у каждого из них — разный термин “созревания” в рассоле.
Как засолить помидоры в ведре — рассказываем дальше.
Такой рецепт сэкономит много времени, ведь тебе не придется стоять у плиты и варить рассол для помидоров.
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Традиционные соленые помидоры на зиму всегда делали в бочках. Рецепт такого засола мы расскажем тебе дальше.
Дополнительно на крышку можешь поставить тяжелый предмет, чтобы во время брожения помидоры не сбросили её.
Дополнительно на крышку можешь поставить тяжелый предмет, чтобы во время брожения помидоры не сбросили её.
Такой рецепт тоже не отнимет у тебя слишком много времени, а дополнительный ингредиент сделает блюдо цветным и пикантным.
Раньше мы рассказывали тебе несколько рецептов, как квасить помидоры в бочке или банке. Необходимый рецепт ищи в другом материале.
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