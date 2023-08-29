Когда нет времени на долгое приготовление с банками: как засолить помидоры в ведре

Конец лета и начало осени — именно сезон сбора урожая помидоров. Их сортов — множество! Но что делать, если времени на долгие заготовки на зиму нет, в отличие от желания попробовать что-нибудь новое? Предлагаем тебе приготовить быстрый и вкусный рецепт засоленных помидоров в ведре.

Как засолить помидоры в ведре

Такой способ приготовления поможет не только сэкономить время, но и место, где будет храниться ведро с помидорами. Главное — не смешивай в одном ведре или бочке разные сорта помидоров, ведь у каждого из них — разный термин “созревания” в рассоле.

Как засолить помидоры в ведре — рассказываем дальше.

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Как засолить помидоры в ведре холодным рассолом

Такой рецепт сэкономит много времени, ведь тебе не придется стоять у плиты и варить рассол для помидоров.

Ингредиенты:

помидоры — столько, сколько поместится в ведро или бочку

соль — на 1 л воды понадобится 2 ст. л соли

сахар — 1 ст. л на 3 кг помидоров

перец чили — 4-6 штук

зелень, лавровый лист

перец горошком

чеснок — 1 головка

Приготовление:

Тщательно вымой посуду для засолки помидоров. Промой помидоры и перец и убедись, что среди овощей нет мягких, поврежденных или перезрелых — такие не подойдут для посола. Вымой зелень и тонко нарежь её. Выложи зелень на дно ведра или бочки, положи лавровые листья, перец горошком и чеснок. Сделай рассол: раствори в необходимом количестве воды соль. Положи помидоры и перец в ведро, залей их рассолом, закрой крышкой и на несколько дней оставь в теплом месте, чтобы началось брожение. После этого перенеси засоленные помидоры в ведре в прохладное место для хранения.

Помидоры соленые бочковые

Традиционные соленые помидоры на зиму всегда делали в бочках. Рецепт такого засола мы расскажем тебе дальше.

Ингредиенты:

помидоры — 6 кг

листья вишни — 10 шт.

листьев смородины — 10 шт.

листья хрена — 6 шт.

листья малины — 10 шт.

листья винограда — 9 шт.

укроп — 8-10 веточек

чеснок — 2-3 головки

вода — 5 л

соль — 10 ст. л

Приготовление:

Помой помидоры, отбери целые и неповрежденные плоды и залей их ледяной водой на 15 минут. Вымой листья вишни, смородины, хрена, малины, винограда и веточки укропа. Начисть чеснок, большие зубчики разрежь на две или три части. Помой бочку, в которой будут солиться помидоры. На дно бочки выложи часть всех листьев и зубчиков чеснока. Тогда выложи помидоры — доверху местом, где росли плодоножки. Снова выложи листья, чеснок, а затем помидоры по такому же принципу, пока не заполнишь всю бочку. На один литр воды разведи две столовых ложки соли. Сделай соответствующее объему бочки количество рассола и залей помидоры. Закрой сверху крышкой, которая будет несколько меньше диаметра бочки. Отставь в холодное место на три недели.

Дополнительно на крышку можешь поставить тяжелый предмет, чтобы во время брожения помидоры не сбросили её.

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Засоленные зеленые помидоры с чесноком в ведре

Такой рецепт тоже не отнимет у тебя слишком много времени, а дополнительный ингредиент сделает блюдо цветным и пикантным.

Ингредиенты:

помидоры — 5 кг

морковь — 1 шт.

корень петрушки — 1 шт.

корень хрена — 1 шт.

зелень петрушки — 1 пучок

головка чеснока — 1 шт.

душистый перец — 5 горошин

соль — 5 ст. л

вода — 5 л

масло — 5 ст. л

Приготовление:

Сделай рассол: одна столовая ложка соли на литр холодной воды. Морковь и корень петрушки почисти, нарежь кольцами, корень хрена — кубиками. Помой ведро для посола и выложи все специи, морковь и зелень на дно. Сверху выложи томаты, и залей рассол. Закрой емкость крышкой и убери в прохладное место на десять дней.

Раньше мы рассказывали тебе несколько рецептов, как квасить помидоры в бочке или банке. Необходимый рецепт ищи в другом материале.

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