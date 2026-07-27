Огурцы с кетчупом чили на зиму: остро, хрустяще и очень вкусно

Наверное, ни у одной семьи сезон консервации не проходит без огурцов. Есть разные варианты, как их законсервировать: разные маринады, малосольные, квашеные и т.д. Но самыми популярными являются консервированные огурцы с кетчупом чили.

Они получаются хрустящими, немного сладковатыми и пикантными, это и делает их такими особенными.

Мы расскажем, как законсервировать огурцы с кетчупом чили.

Консервированные огурцы с кетчупом чили на зиму

Ингредиенты на пять банок по 1 л:

огурцы — 2 кг

вода — 7 стаканов

уксус — 1 стакан

сахар — 1 стакан

соль — 2 ст. л.

кетчуп чили — 6-8 ст. л.

гвоздика — 5 шт.

душистый перец горошком — 5 шт.

черный перец горошком — 5 шт.

Приготовление огурцов с кетчупом чили на зиму

Огурцы хорошо промыть и замочить в прохладной воде на два часа. Затем выложить на полотенца, чтобы впитать лишнюю влагу.

На дно простерилизованных банок нужно выложить душистый и черный перцы горошком и гвоздику. В банки положить огурцы, для одной литровой банки нужно 400 г огурцов. Далее приготовить маринад.

В кастрюлю набрать воды и поставить на плиту, добавить соль, сахар и перемешать. Далее добавить в воду кетчуп чили, довести до кипения и влить уксус. Варить минуту и снять с огня.

Маринадом залить огурцы в банках, накрыть крышкой и стерилизовать 15 минут.

Далее закрутить крышки, перевернуть вверх дном и укутать теплым одеялом до полного охлаждения. Хранить в темном и прохладном месте.

Как выбрать огурцы для консервации:

выбирай небольшие огурцы (8-12 см), без желтых пятен, потому что они быстрее и равномернее просачиваются;

лучше брать огурцы с частыми мелкими шипами – они более плотные и хорошо хрустящие;

для рецепта с острым маринадом важно, чтобы огурцы были примерно одинаковыми, чтобы равномерно впитать вкус;

лучше брать собранные огурцы с утра или те, что не лежали долго на прилавке;

кожура огурцов должна быть упругой, без трещин;

для консервации подходят специальные сорта пикули и корнишоны – они не размягчаются в уксусе и остром соусе;

свежий огурец пахнет травой и прохладой, поэтому если запаха нет или чувствуется горечь – лучше выбрать другие.

С кетчупом чили можно приготовить не только огурцы. Ранее мы рассказывали, как приготовить кабачки с кетчупом чили.

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