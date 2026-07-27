Парк Шевченко в Тернополе: полный гайд для туристов

Зеленое сердце Тернополя сегодня невозможно представить без просторных аллей и глади пруда, раскинувшегося вдоль его берегов. Парк Шевченко в Тернополе — это не просто зона для прогулок, а огромное пространство с собственной экосистемой, где исторические памятники соседствуют с современными арт-объектами.

Парк Шевченко в Тернополе: история создания на месте болот

Сегодня трудно поверить, что когда-то на месте этих ухоженных аллей была болотистая пойма реки Серет. История парка Шевченко в Тернополе началась в 1950 году, строился он буквально всей общиной. Тернополяне работали в три смены, чтобы превратить пустырь в цветущий оазис.

Интересно, что во время строительства использовали отходы разбитых во время войны зданий для подсыпки территории. Официальное открытие состоялось 19 июля 1953 года. Именно тогда жители засадили более 16 гектаров парка, создав зеленую оправу для восстановленного Тернопольского озера.

Парк Шевченко в городе Тернополь: что посмотреть

Парк Шевченко в Тернополе — это не только деревья, но и уникальные архитектурные решения. Одной из самых фотогеничных точек являются остров Чайка и Остров влюбленных с их ажурными мостиками и уютными беседками.

Отдельного внимания заслуживает зона Подзамче, расположенная у подножия отеля Тернополь. Здесь ты найдешь:

Каскадный фонтан Слезы Гронского, который по вечерам сияет яркой иллюминацией;

Скульптурные композиции Дерево счастья и Сердце.

Памятный хрест к годовщине Крещения Руси.

Для любителей активного отдыха здесь есть морской клуб — единственный в стране, работающий так далеко от моря. Парусники, шлюпки и лодки на глади пруда уже стали визитной карточкой парка.

Читать по теме Боздоский парк в Ужгороде: история, развлечения и как добраться Сегодня район Боздош считается одним из наиболее перспективных в областном центре, но само название имеет глубокие корни.

Парк Шевченко в Тернополе: где находится

Если ты впервые приехал в наш город и не знаешь, парк Шевченко Тернополь где находится, ориентируйся на исторический центр. Парковая зона вытянута вдоль всего западного берега пруда, между Тернопольским замком и микрорайоном Новый Свет.

Найти парк Шевченко в Тернополе очень просто: он раскинулся вдоль улиц Белецкой и Замковой, возле пруда.

Рядом находятся такие известные заведения, как диско-бар Максим, отель Тернополь и популярный среди молодежи пляж Цыганка.

Парк Шевченко Тернополь: как доехать

Добраться до главного парка города очень просто:

Общественным транспортом: если ты прибыл на железнодорожный вокзал, прогулка пешком займет всего 10-15 минут. Нужно двигаться по улице Богдана Хмельницкого, а затем повернуть на Крушельницкой прямо к центральному входу.

Автомобилем: через город проходят трассы Е85 и Е50. Тебе нужно держать курс на центр (улицы Русская и Замковая). Рядом с парком есть удобные места для парковки.

Планируя путешествие, помни, что парк Шевченко в Тернополе — это одна из красивейших парковых зон Западной Украины.

Независимо от того, придешь ты сюда на утреннюю пробежку или на романтическое свидание, это место навсегда останется в твоем сердце.

А еще поинтересуйся другим киевским парком — Наталка на Оболони, читай об истории развития одного из самых современных объектов ландшафтного искусства.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!