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Парк Шевченко в Тернополе: полный гайд для туристов

Юлия Хоменко, редактор сайта 27 июля 2026, 14:00 3 мин.
Фото к: Парк Шевченко в Тернополе: история, адрес и что посмотреть
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