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Парк Шевченка в Тернопілі: повний гайд для туристів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 27 Липня 2026, 14:00 3 хв.
Фото до: Парк Шевченка в Тернополі: історія, адреса та що подивитися
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