Парк Шевченка в Тернопілі: повний гайд для туристів

Зелене серце Тернополя сьогодні неможливо уявити без просторих алей та плеса ставу, що розгортається вздовж його берегів. Парк Шевченка в Тернополі — це не просто зона для прогулянок, а величезний простір із власною екосистемою, де історичні пам’ятки межують із сучасними арт-об’єктами.

Парк Шевченка в Тернопілі: історія створення на місці боліт

Сьогодні важко повірити, що колись на місці цих доглянутих алей була болотиста заплава річки Серет. Історія парку почалася у 1950 році, будувався буквально всією громадою. Тернополяни працювали у три зміни, аби перетворити пустир на квітучий оазис.

Цікаво, що під час будівництва використовували відходи розбитих під час війни будівель для підсипки території. Офіційне відкриття відбулося 19 липня 1953 року. Саме тоді мешканці засадили понад 16 гектарів парку, створивши зелену оправу для відновленого Тернопільського озера.

Парк Шевченка в місті Тернопіль: що подивитися

Парк Шевченка в Тернополі — це не лише дерева, а й унікальні архітектурні рішення. Однією з найбільш фотогенічних точок є острів Чайка та Острів закоханих з їхніми ажурними містками та затишними альтанками.

Окремої уваги заслуговує зона Підзамче, розташована біля підніжжя готелю Тернопіль. Тут ти знайдеш:

Каскадний фонтан Сльози Гронського, який вечорами сяє яскравою ілюмінацією;

Скульптурні композиції Дерево щастя та Серце.

Пам’ятний хрест до річниці Хрещення Русі.

Для любителів активного відпочинку тут є морський клуб — єдиний у країні, що працює так далеко від моря. Вітрильники, шлюпки та човни на плесі ставу вже стали візитівкою парку.

Читати на тему Боздоський парк в Ужгороді: історія, розваги та як доїхати Сьогодні район Боздош вважається одним із найбільш перспективних в обласному центрі, але сама назва має глибоке коріння.

Парк Шевченка в Тернопілі: де знаходиться

Якщо ти вперше завітав у наше у Тернополь і не знаєш, де знаходиться парк Шевченка, орієнтуйся на історичний центр. Паркова зона витягнута вздовж усього західного берега ставу, між Тернопільським замком та мікрорайоном Новий Світ.

Знайти парк Шевченка в Тернополі дуже просто: він розкинувся вздовж вулиць Білецької та Замкової, безпосередньо біля ставу.

Поруч знаходяться такі відомі заклади, як диско-бар Максим, готель Тернопіль та популярний серед молоді пляж Циганка.

Парк Шевченка в Тернопілі: як доїхати

Дістатися до головного парку міста дуже просто:

Громадським транспортом: якщо ти прибув на залізничний вокзал, прогулянка пішки займе всього 10-15 хвилин. Потрібно рухатися вулицею Богдана Хмельницького, а потім повернути на Крушельницької прямо до центрального входу. Автомобілем: через місто проходять траси Е85 та Е50. Тобі потрібно тримати курс на центр (вулиці Руська та Замкова). Поряд з парком є зручні місця для паркування.

Плануючи подорож, пам’ятай, що парк Шевченка в Тернополі — це одна з найгарніших паркових зон Західної України. Незалежно від того, прийдеш ти сюди на ранкову пробіжку чи на романтичне побачення, це місце назавжди залишиться у твоєму серці.

А ще поцікався іншим київським парком — Наталка на Оболоні, читай про історію розвитку одного з найсучасніших об’єктів ландшафтного мистецтва.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!