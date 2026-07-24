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Боздоський парк в Ужгороді: історія, розваги та як доїхати

Юлія Хоменко, редакторка сайту 24 Липня 2026, 11:06 3 хв.
Боздоський парк: лісовий масив у серці Ужгорода
Фото Facebook

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