Боздоський парк в Ужгороді: історія, розваги та як доїхати

На лівому березі річки Уж розташована локація, яку місцеві мешканці часто називають легенями міста. Боздоський парк — це величезна територія, що поєднує в собі дику природу та сучасні зони відпочинку. Його масштаби настільки великі, що гості міста нерідко плутають парк зі справжнім лісом, який дивом зберігся неподалік від центру.

Боздоський парк: історія заснування та назва

Сьогодні район Боздош вважається одним із найбільш перспективних в обласному центрі, але сама назва має глибоке коріння.

Історія Боздоського парку розпочалася у 1954 році, на нього закладено 58 гектарів. Територія має форму неправильного напівовала, затиснутого між Боздоською дорогою та мальовничим вигином Ужа.

Парк розділений на три функціональні зони: сектор зелених насаджень для тихих прогулянок, територію атракціонів та зону господарської діяльності.

Боздоський парк: що подивитися та які розваги обрати

Основна цінність парку — його унікальна флора. Тут місцеві граби, клени та ясени сусідять із екзотичними видами, такими як японська софора, амурський бархат та гібридна катальпа. Це створює особливий мікроклімат: навіть у спеку повітря тут лишається чистим і прохолодним.

Тож, що подивитися у Боздоському парку:

Джерело мінеральної води: розташоване неподалік від входу, воно приваблює черги містян;

Активний відпочинок: облаштований баскетбольний майданчик, діє прокат велосипедів та роликів. Для дітей працюють батути, надувні гірки та мотузкове містечко;

Особливі заходи: територія парку є традиційним місцем проведення фестивалю Ужгородська палачінта та щорічних осінніх ярмарків;

Зимові розваги: у холодну пору року тут заливають ковзанку з пунктом прокату спорядження.

Для комфортного відпочинку в передній частині парку обладнано спеціальні платні місця для пікніків. Посеред масиву розташований великий ставок, а значна частина алей виходить прямо до берега річки.

Боздоський парк: адреса та логістика

Офіційно Боздоський парк прив’язаний до Слов’янської набережної, куди легко дістатися як на авто, так і пішки.

Як доїхати у Боздоський парк Ужгород:

Громадським транспортом: від площі Корятовича курсує автобус №11. Виходити потрібно на зупинці ТЦ Епіцентр, звідки до центрального входу — близько 500 метрів.

На власному авто: зручніше за все їхати Слов’янською набережною через площу Дружби народів та міст.

Цікавий маршрут для пішоходів: після прогулянки парком можна перейти підвісним мостом на протилежний берег річки.

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