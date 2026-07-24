Стиль життя Їжа та рецепти

Як приготувати патісони: особливості вибору овоча та секрети смаку

Юлія Хоменко, редакторка сайту 24 Липня 2026, 12:00 3 хв.
Як приготувати патісони
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