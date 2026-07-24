Як приготувати патісони: особливості вибору овоча та секрети смаку

Патісони — це справжня прикраса городу та кухні. За формою вони нагадують маленькі НЛО, а за смаком — щось середнє між кабачком та ніжним гарбузом.

Багато хто боїться їх купувати, бо не знає, що з ними робити. Насправді ж ці овочі дуже вдячні в роботі: вони тримають форму краще за кабачки і мають тонкий грибний посмак.

Як приготувати патісони в духовці з сиром

Це, мабуть, найбільш ледачий, але неймовірно вдалий варіант. Патісони виходять соковитими, а сметанна заливка робить їхню текстуру схожою на суфле.

Інгрідієнти:

Патісони — 700 г;

Сметана — 200 мл;

Твердий сир — 150 г;

Яйце — 1 шт;

Зелень (цибуля, кріп), сіль та перець.

Спочатку розігрійте духовку до 180°C. Поки вона гріється, наріж патісони кружечками. Для соусу змішай сметану з яйцем, сіллю та подрібненою зеленню. Виклади овочі у змащену маслом форму, залийте сметанною сумішшю та щедро засипте тертим сиром.

Як приготувати патісони в духовці, щоб вони не підгоріли? Просто запікайте їх 30-40 хвилин до золотистої скоринки.

Як приготувати патісони рецепт із м’ясом та рисом

Якщо ви шукаєш рецепт на повноцінну вечерю, зверніть увагу на цей як приготувати патісони рецепт. Фаршировані овочі виглядають дуже святково.

Інгредієнти:

6-8 середніх патісонів;

300 г вареного рису;

500 г змішаного фаршу;

Морква, цибуля та спеції (карі, перець).

У патісонів зрізай верхівки та виймай серединку ложкою. Щоб вони впевнено стояли у формі, можна злегка підрізати низ. На сковороді обсмажуй фарш із подрібненою цибулею та морквою, змішуємо з рисом та спеціями.

Наповнюй кошики начинкою. Запікаємо при 200°C близько 50 хвилин. За 10 хвилин до кінця обов’язково посипте сиром — це перевірений спосіб, як смачно приготувати патісони.

Як приготувати патісони на сковороді

Це класика жанру. Якщо у тебе немає часу на духовку, цей метод — ідеальний.

Як можна приготувати патісони таким способом?

Наріж 3 патісони кружальцями, посоліть за смаком. Обваляйте кожен шматочок у борошні. Як приготувати патісони на сковороді: розігрій олію та смажте овочі до золотистого кольору з обох боків. Окремо зроби соус: змішайте 4 ст. л. сметани або майонезу з парою зубчиків часнику та свіжою зеленню.

Ще один чудовий приклад того, як можна приготувати патісони — це тушкувати їх разом з іншими сезонними овочами.

Візьми картоплю, моркву, цибулю, болгарський перець та патісон. Наріжте все кубиками. Спочатку обсмаж цибулю з морквою, потім додайте патісони та перець, а через 5 хвилин — картоплю.

Влий пів склянки води, посоли, додай паприку та карі. Тушкуй під кришкою 15 хвилин. Наприкінці додай томати без шкірки та готуй ще 10 хвилин. Це базовий варіант, як приготувати патісони, який можна змінювати під свій смак, додаючи кабачки або квасолю.

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