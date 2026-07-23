Тушкована капуста на зиму в банках: простий рецепт без зайвих клопотів

Тушкована капуста — це справжня паличка-виручалочка для будь-якої господині. Вона може бути повноцінною самостійною стравою, чудовим гарніром до соковитого м’яса чи курки, а також ідеальною начинкою для домашніх пиріжків та вареників.
Хтось любить додавати до неї квасолю чи сосиски, але найкращий варіант — це коли під рукою є вже готова закрутка.
Тушкована капуста на зиму дозволяє значно зекономити час на кухні в холодну пору року. Ми підібрали для вас перевірений рецепт, який варто приготувати саме зараз, у розпал сезону овочів.
Консервована тушкована капуста на зиму: необхідні інгредієнти
Для приготування великої порції (приблизно 12 півлітрових банок) тобі знадобляться прості та доступні продукти:
- Капуста — 5 кг;
- Морква — 1 кг;
- Цибуля ріпчаста — 1 кг;
- Сіль — 2 ст. л.;
- Цукор — 150 г;
- Оцет — 300 мл;
- Рослинна олія — 0,5 л.
Тушкована капуста на зиму: процес приготування
Починаємо з підготовки овочів. Капусту потрібно нашаткувати тоненькими смужками. Очищену цибулю наріж півкільцями, а моркву натирай на великій тертці. Всі овочі перекладаємо у велику каструлю або глибоку миску, в якій плануєш проводити тушкування.
До овочевої суміші всипаємо сіль та цукор, вливаємо оцет і олію. Ретельно перемішуємо всі компоненти, щоб маринад рівномірно розподілився. Тепер важливо залишити капусту приблизно на дві години — за цей час вона пустить достатню кількість соку, що є запорукою соковитості майбутньої консервації.
Після того, як овочі настоялися, ставимо ємність на плиту та доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь і тушкуємо масу протягом 40 хвилин, періодично помішуючи.
Поки овочі тушкуються, підготуй тару. Гарячу капусту одразу розкладаємо у заздалегідь стерилізовані чисті банки. Намагайся утрамбовувати овочі щільно, щоб не залишалося зайвого повітря. Закатуємо банки стерильними кришками.
Коли всі банки закатані, їх варто укутати теплим пледом або ковдрою і залишити до повного вистигання. Перевертати їх догори дном не обов’язково. Щойно консервована тушкована капуста на зиму повністю охолоне, її можна переносити в темне та прохолодне місце для тривалого зберігання — у комору або погріб.
Така тушкована капуста на зиму в банках стане вашою улюбленою заготовкою, адже вона зберігає свій смак і аромат протягом багатьох місяців, виручаючи в моменти, коли потрібно швидко приготувати смачну вечерю.
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