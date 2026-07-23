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Тушкована капуста на зиму в банках: простий рецепт без зайвих клопотів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 23 Липня 2026, 15:59 3 хв.
Тушкована капуста на зиму в банках без стерилізації: швидкий рецепт
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