Тушкована капуста на зиму в банках: простий рецепт без зайвих клопотів

Тушкована капуста — це справжня паличка-виручалочка для будь-якої господині. Вона може бути повноцінною самостійною стравою, чудовим гарніром до соковитого м’яса чи курки, а також ідеальною начинкою для домашніх пиріжків та вареників.

Хтось любить додавати до неї квасолю чи сосиски, але найкращий варіант — це коли під рукою є вже готова закрутка.

Тушкована капуста на зиму дозволяє значно зекономити час на кухні в холодну пору року. Ми підібрали для вас перевірений рецепт, який варто приготувати саме зараз, у розпал сезону овочів.

Консервована тушкована капуста на зиму: необхідні інгредієнти

Для приготування великої порції (приблизно 12 півлітрових банок) тобі знадобляться прості та доступні продукти:

Капуста — 5 кг;

Морква — 1 кг;

Цибуля ріпчаста — 1 кг;

Сіль — 2 ст. л.;

Цукор — 150 г;

Оцет — 300 мл;

Рослинна олія — 0,5 л.

Тушкована капуста на зиму: процес приготування

Починаємо з підготовки овочів. Капусту потрібно нашаткувати тоненькими смужками. Очищену цибулю наріж півкільцями, а моркву натирай на великій тертці. Всі овочі перекладаємо у велику каструлю або глибоку миску, в якій плануєш проводити тушкування.

До овочевої суміші всипаємо сіль та цукор, вливаємо оцет і олію. Ретельно перемішуємо всі компоненти, щоб маринад рівномірно розподілився. Тепер важливо залишити капусту приблизно на дві години — за цей час вона пустить достатню кількість соку, що є запорукою соковитості майбутньої консервації.

Після того, як овочі настоялися, ставимо ємність на плиту та доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь і тушкуємо масу протягом 40 хвилин, періодично помішуючи.

Поки овочі тушкуються, підготуй тару. Гарячу капусту одразу розкладаємо у заздалегідь стерилізовані чисті банки. Намагайся утрамбовувати овочі щільно, щоб не залишалося зайвого повітря. Закатуємо банки стерильними кришками.

Коли всі банки закатані, їх варто укутати теплим пледом або ковдрою і залишити до повного вистигання. Перевертати їх догори дном не обов’язково. Щойно консервована тушкована капуста на зиму повністю охолоне, її можна переносити в темне та прохолодне місце для тривалого зберігання — у комору або погріб.

Така тушкована капуста на зиму в банках стане вашою улюбленою заготовкою, адже вона зберігає свій смак і аромат протягом багатьох місяців, виручаючи в моменти, коли потрібно швидко приготувати смачну вечерю.

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