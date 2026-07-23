Стиль життя

Огірки гачком: чим підгодувати рослини, щоб плоди росли рівненькими

Ольга Петухова, редакторка сайту 23 Липня 2026, 14:10 3 хв.
огірки гачком чим підгодувати
Фото Pexels

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