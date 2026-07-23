Огірки гачком: чим підгодувати рослини, щоб плоди росли рівненькими

Рівнесенькі, яскраво-зелені, один в один — так хочеться, щоб огірочки на грядці були ідеальними. А якщо на шпалерах з’явилися овочі-гачки, варто пошукати, чого саме їм не вистачає. Тож чим підгодувати огірки гачком — читай в матеріалі.

Чому огірки ростуть гачком

Зміна форми овочу — це сигнал городнику: ти недогодовуєш мене. Не секрет, що під час активного росту та зав’язування плодів огіркам потрібне додаткове харчування. І от якщо бракує калію, рослина й зав’язує товсті огірки гачком.

Огірки гачком з’являються через нестачу в ґрунті калію.

Це — найголовніша причина деформації плода. Але є й інші, які пояснюють, чому саме скручуються огірки.

недостатній полив:

полив холодною водою;

занадто щільні посадки;

різке похолодання влітку.

Більшість цих причин можна доволі легко виправити. Розберемося, як саме.

Огірки гачком: чим підгодувати рослини

Навіть, якщо під час закладання грядки ти вносив (-ла) хорошу порцію комплексних добрив, серед яких був й калій, з часом його вміст на грядці зменшується.

Калій вимивається з землі під час поливу.

І це зрозуміло: огірки вкрай люблять вологу. поливати їх доводиться часто. Аби поновити запас калію в ґрунті, внеси добриво на основі попелу.

Як зробити калійне добриво на основі попелу, щоб огірки не росли гачком

Зроби поживний розчин:

один стакан попелу;

10 л води.

Розчини попіл у теплій воді, дай настоятися дві години. Готовим добривом підживи огірки під корінь.

Будь уважний: калій не можна застосовувати разом з азотом. Ними підживлюють по черзі.

Якщо ж у тебе в господарстві немає попелу, огірки можна пігживити сульфатом або гуматом калію.

Для кращого засвоєння рослинами калію поливай їх після підживлення теплою водою.

Як змінити догляд, щоб не було огірків гачком

Окрім додатково підживлення овочу, створи йому гарні умови й в поливі, й в освітленні: обірви зайве листя, або видали з ділянки рослини, які надто загущують її.

Припини поливати холодною водою, відстоюй її в бочці, дай нагрітися від сонця. Вдосталь насичуй огірки вологою. Завчасно знімай великі та перезрілі плоди, які відбирають сили у зав’язі.

Тепер ти знаєш, чим підгодувати огірки, якщо вони ростуть гачком і як правильно доглядати за рослинами.

Раніше ми писали, як правильно підживити огірки дріжджами.

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