Врятуй врожай від хвороб: чим кропити помідори після дощу

Помідори — одні з найсмачніших продуктів літа. За сприятливих умов ця культура може давати врожай аж до осені, та для цього треба захистити її від певних ризиків.

Річ у тім, що під кінець літа температура повітря починає поступово падати, а на зміну палючому сонцю приходять часті зливи.

Це все створює сприятливі умови для розвитку фітофтори — небезпечного захворювання садових культур, яке провокують грибкові мікроорганізми.

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Чим кропити помідори після дощу: перелік розчинів

Ми підготували добірку розчинів, які допоможуть захистити помідори від фітофтори та зберегти врожай.

Сольовий розчин

Для приготування сольового розчину треба розчинити склянку кухонної солі в 10 л води. Таке оприскування створить на листках захисну плівку, яка перешкоджатиме потраплянню інфекції.

Часниковий розчин

Щоб приготувати таку суміш, підготуй склянку подрібнених зубків часнику та різної зелені та залий їх 10 л води. Треба настоювати суміш цілий день, а потім процідити й додати півтора-два г марганцівки.

Часниковий розчин допоможе вбити спори грибка. Тож для профілактик його можна робити раз на 12-15 днів.

Розчин на основі йоду й молока

Для приготування цього розчину змішай 10 л води, літр нежирного молока та 20 крапель йоду. Йод добре впливає на листя та прискорює дозрівання плодів.

Розчин на основі попелу

Такий розчин можна застосовувати тричі на сезон, адже він гарно захищає культуру. Щоб приготувати його, розведи пів відра попелу у 10 л води.

Почекай три дні, доки розчин настоїться, та періодично помішуй його. Потім додай води до позначки 30 л та 30-35 г господарського мила. Проціди та обприскай кущі.

Кефірний розчин

Кисле молоко треба розвести у 10 л води. Суміш має перебродити протягом двох наступних діб. Після цього її слід ретельно перемішати і потім розпорошити на культуру. Таку процедуру бажано повторювати щотижня.

Настій гриба-трутовика

Фінальним розчином для обробки помідорів після дощу є настоянка з гриба-трутовика. Для її приготування знадобиться літр води та 100 г підсушених грибів.

Гриб пропусти через м’ясорубку або дрібно поріж ножем, отриману масу залий окропом й лиши до повного вистигання.

Після охолодження треба процідити настоянку й можна переходити до обробки кущів. Найкраще робити це вранці у безвітряну погоду й повторювати таку процедуру раз у десять днів.

Та на помідори чекає ще одна небезпека — вони можуть чорніти. Нещодавно ми розповіли, чим кропити помідори, щоб вони не чорніли.

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