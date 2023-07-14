Не достигли, а вже чорніють? Чим кропити помідори від темних плям — детальна інструкція

Незабаром збирати врожай, а помідори почали чорніти? Це сигналізує про проблему, яка потребує твого втручання. Найважливіше — дізнатися про джерело чорних плям. Читай у нашому матеріалі, чому чорніють плоди та чим кропити помідори, щоб не чорніли.

Чому чорніють помідори

Якщо помідори стають тьмяними чи взагалі чорними знизу, це може сигналізувати про появу вершинної гнилі. Вона вражає плоди томатів, якщо вони недоотримують кальцій. Зазвичай кальцію вдосталь у плоді та ґрунті, але він може погано просочуватися крізь рослину.

Для цього слід змінити систему поливу. Поливай грядки регулярно та рівномірно, щоб усі помідори отримували однакову кількість вологи. Щоб зберегти вологу, можна промульгувати ґрунт.

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Наступного року внеси в ґрунт кальцій до того, як висадити розсаду. Це може бути деревна зола або перемелена шкаралупа яєць. Таку процедуру слід проводити на грядках, на яких садитимеш помідори, бо вони найбільш схильні до вершинної гнилі.

Якщо ж чорні плями з’являються на всьому плоді, листі та кущах томатів — це фітофтороз. А якщо в куща почорнів лише стовбур — це напівпаразитні гриби.

У будь-якому випадку слід ретельно дослідити грядки та плоди, щоб точно визначити, яке захворювання загрожує помідорам. Відштовхуючись від цього, вибери, чим обприскати помідори, щоб прибрати чорні плями.

Чим кропити помідори, щоб не чорніли: детальна інструкція

Проти фітофтори обробити помідори можна такими способами:

Настій дріжджів: 100 г пресованих дріжджів на відро води.

Молоко з йодом: змішай літр молока з 20 краплями йоду. Розмішай у 10 л води. Обприскай помідори.

Оцет: на 10 л води налий 100 мл оцту та обприскай помідори.

Літр кефіру чи кисляку змішай з 10 л води. Обробляй помідори кілька днів поспіль, доки не минуть плями.

Проти вершинної гнилі оброби помідори цим:

Настій деревної золи — 100 г на відро окропу. Дай настоятися кілька годин, профільтруй, обприскай кущі.

Кальцинована сода — 2 ст.л. розчини у відрі води. Обприскай помідори.

Відвар кори дуба — 5 г кори залий водою та вари 15 хвилин. Профільтруй та вилий у відро з 10 л води. Обприскай помідори.

Шкаралупу яєць залий водою та кип’яти декілька хвилин. Дай воді настоятися ніч, проціди, а потім обприскай кущі томатів.

Проти грибкових та бактеріальних захворювань оброби помідори:

Бордоська суміш 1% розчин.

Мідний купорос — 1 ст.л. на відро води.

Хлористий кальцій 1%.

Раніше ми розповідали, чим кропити огірки, щоб не жовтіли.

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