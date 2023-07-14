Не достигли, а вже чорніють? Чим кропити помідори від темних плям — детальна інструкція

Незабаром збирати врожай, а помідори почали чорніти? Це сигналізує про проблему, яка потребує твого втручання. Найважливіше — дізнатися про джерело чорних плям. Читай у нашому матеріалі, чому чорніють плоди та чим кропити помідори, щоб не чорніли.
Якщо помідори стають тьмяними чи взагалі чорними знизу, це може сигналізувати про появу вершинної гнилі. Вона вражає плоди томатів, якщо вони недоотримують кальцій. Зазвичай кальцію вдосталь у плоді та ґрунті, але він може погано просочуватися крізь рослину.
Для цього слід змінити систему поливу. Поливай грядки регулярно та рівномірно, щоб усі помідори отримували однакову кількість вологи. Щоб зберегти вологу, можна промульгувати ґрунт.
Наступного року внеси в ґрунт кальцій до того, як висадити розсаду. Це може бути деревна зола або перемелена шкаралупа яєць. Таку процедуру слід проводити на грядках, на яких садитимеш помідори, бо вони найбільш схильні до вершинної гнилі.
Якщо ж чорні плями з’являються на всьому плоді, листі та кущах томатів — це фітофтороз. А якщо в куща почорнів лише стовбур — це напівпаразитні гриби.
Фото: Unsplash
У будь-якому випадку слід ретельно дослідити грядки та плоди, щоб точно визначити, яке захворювання загрожує помідорам. Відштовхуючись від цього, вибери, чим обприскати помідори, щоб прибрати чорні плями.
Проти фітофтори обробити помідори можна такими способами:
Проти вершинної гнилі оброби помідори цим:
Проти грибкових та бактеріальних захворювань оброби помідори:
Раніше ми розповідали, чим кропити огірки, щоб не жовтіли.
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