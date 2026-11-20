19 листопада 2026 року став визначним днем для ігрової індустрії та геймерів по всьому світові, оскільки нарешті вийшов довгоочікуваний блокбастер Grand Theft Auto VI (GTA 6), розробка якого тривала близько 13 років та коштувала понад $1 млрд. Реалізація такого масштабного проєкту рухає індустрію вперед та змінює правила гри.

Які суттєві зміни спричинив вихід GTA 6 стане зрозуміло трохи згодом, а наразі багатьох геймерів та оглядачів цікавить питання — коли може вийти GTA 7?

Коли вийде GTA 7

Керівники студії Rockstar Games Філ Хукер та Аарон Гарбут в інтерв’ю Bloomberg заявили по те, що очікування їхньої наступної відеогри не буде таким довгим, як це було із Grand Theft Auto VI.

За їхніми словами, розроблену для цієї гри технологію, а також вже сформовану команду розробників, задіють у наступному проєкті студії. Отже, вже готова ігрова інфраструктура дозволить скоротити час майбутньої розробки.

— Рушій, інструменти та команда, які ми створили під час цього проєкту, дозволять нам працювати швидше. Я впевнений, що ми зможемо використати цей фундамент для подальшого розвитку — причому не так углиб чи вгору, як ушир, — щоб створювати ще більш захоплюючий контент, — зазначив Філ Хукер.

Так, зокрема Grand Theft Auto: Vice City (2002) вийшла лише через рік після GTA 3 (2001), бо студія вже мала готовий фундамент для цієї частини. Однак, наразі нема підстав сподіватися, що наступна гра Rockstar Games може з’явиться настільки швидко.

Отже, наразі Rockstar Games очікує, що розробка їхнього наступного проєкту буде швидшою за Grand Theft Auto VI, однак, чи буде це нова частина популярної гри або щось зовсім інше, не повідомляється.

Тим часом, голова холдингової компанії Take-Two Interactive, яка володіє Rockstar Games, Штраус Зельник в інтерв’ю IGN зазначив, що темп створення нових відеоігор може суттєво змінитися.

— Ми вважаємо, що характер і темпи виходу контенту в межах наших культових франшиз — зокрема GTA — суттєво зміняться протягом наступного десятиліття. Це зумовлено нашим прагненням — одним із найсильніших в індустрії — випускати розважальні продукти найвищої якості, знаходити нові способи взаємодії з гравцями (зокрема й на нових платформах), а також підтримувати інтерес аудиторії до наших проєктів вже після їхнього виходу, — сказав Штраус Зельник.

Нагадаємо, що Grand Theft Auto V вийшла у 2013 році, а шоста GTA аж через 13 років. Однак за цей час студія-розробник встигла випустити іншу масштабну гру із відкритим світом — Red Dead Redemption 2 (2018).

Раніше ми розповідали, скільки загалом витратили на розробку гри, скільки коштує GTA 6 та які майбутні мінімальні та максимальні системні вимоги для комфортної гри на ПК.

Фото: PlayStation Store

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