Як дізнатися групу відключення світла в різних регіонах України — покрокова інструкція

На жаль, через останні обстріли російських терористів енергосистема не здатна вироблять стільки світла, щоб забезпечити потреби промисловості та населення.

Тому для стабілізації ситуації та уникнення великих аварій вводяться відключення світла. Вони можуть бути екстреними, аварійними та плановими. У разі введення останні відключення будуть погодинними та розподіленими між декількома групами.

А як дізнатися групу відключення світла своєї вулиці ми розповідаємо далі.

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Як дізнатися групу відключення світла в регіонах, за які відповідає компанія ДТЕК

В Києві та області, Одеській та Дніпропетровській області постачанням світла займається компанія ДТЕК, тож алгоритм того, як дізнатися графік відключення світла в цих регіонах схожий

На офіційних сайтах київських, київських регіональних, дніпровських та одеських електромереж можна швидко дізнатися свою групу. Для цього потрібно зайти на сайт свого міста або області та обрати сторінку, де повідомляють про графіки відключення світла.

Жителям Києва потрібно ввести назву своєї вулиці та номер будинку. Одразу після цього з’явиться детальний графік можливих відключень, а також група відключення. Всього у місті їх шість.

Для жителів областей для уточнення потрібно ввести назву свого населеного пункту і лише згодом інформацію про вулицю та номер будинку. Аналогічно має з’явитися група відключення та, власне, сам графік.

Як дізнатись, яка ти група відключення світла в інших регіонах

Офіційні сайти обленерго інших регіонів повідомляють, яка група відключення світла у твого будинку чи вулиці.

В деяких випадках, наприклад, на сайті Чернігівського обленерго, потрібно ввести назву відповідного підрозділу, який відповідає за постачання світла. Тож цю інформацію також треба уточнити, перш ніж шукати групу відключення та графік.

Але загалом алгоритм однаковий і для цих сайтів: потрібно ввести інформацію про місто, вулицю та номер будинку.

А посилання на сайти обленерго з графіками відключень ми залишаємо нижче:

Раніше ми розповідали про застосунок, який повідомляє про відключення світла.

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