Блекаут-2025: чи очікувати відключень світла — пояснення експертів

Кожної осені українці ставлять одне й те саме запитання — чи буде блекаут взимку. Згадка про зиму вже асоціюється не з святами, а з повербанками, свічками й генераторами. Та попри це, енергетики налаштовані стримано оптимістично — переконані, що й цього разу Україна впорається.

Президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар у розмові з Укрінформом визнає, що ризики залишаються, але критичних підстав для тривоги немає:

Ми зможемо пройти цю зиму, як і попередні. Хоча ризики залишаються, і їх не можна недооцінювати.

Що може піти не так

Енергетика залишається однією з головних мішеней Росії. Ворог здійснив понад тисячу атак на енергетичні об’єкти, знищивши близько 8 ГВт потужностей — це 40% довоєнного рівня. Особливо постраждала теплова генерація, частка якої скоротилася з 30% до 5%.

Попри це, система тримається: лише фахівці ДТЕК відновили понад 16 тисяч пошкоджень, тобто окремі лінії ремонтувалися по кілька разів.

Але слабкі місця є — і саме вони визначать, чи залишимося ми зі світлом.

Погода — головний непередбачуваний фактор

Ніхто не знає, якою буде зима — м’якою чи морозною. Якщо температура різко впаде, навантаження на систему суттєво зросте, — пояснює Михайло Гончар.

Від погодних умов безпосередньо залежить стабільність енергосистеми: теплі дні дають змогу економити ресурси, а затяжні морози створюють додаткове навантаження для генерації.

Нові обстріли — інша тактика ворога

Якщо на початку війни Росія намагалася досягти блекауту масованими ракетними атаками, то нині її тактика змінилася.

Сьогодні ворог цілить по конкретних об’єктах — переважно поблизу лінії фронту або кордону. Це Чернігів, Суми, Дніпро, Харків, Кривий Ріг, — зазначає експерт.

Основну роль тепер відіграють дрони-камікадзе: вони малопомітні, мобільні та дозволяють завдавати ударів системно й непередбачувано.

Втім, енергетичний аналітик Олександр Харченко заспокоює:

Навіть у разі пошкодження теплової генерації йдеться про тимчасові обмеження, а не про катастрофічні сценарії для міст. Читати на тему І цю зиму пройдемо! Як пережити блекаути без шкоди для ментального здоровʼя Як морально підготуватися до сезону блекаутів: поради у матеріалі.

Ще один ризик — дезорганізація в управлінні, зокрема у державній компанії Укренерго.

Компанія, на якій тримається вся система, не може працювати в дисфункціональному стані. У кризі потрібна миттєва реакція, а не бюрократія, — наголошує Гончар.

Після двох важких зим Україна навчилася діяти швидко.

Нас намагалися залишити без світла і взимку 2022-го, і влітку 2024-го. Але система вистояла — і цього року буде так само, — наголошує експерт.

Сергій Макогон, екскерівник Оператора ГТС України, додає:

На 1 вересня в сховищах — 11,2 млрд кубів газу. До середини осені Нафтогаз планує довести запаси до 13,2 млрд. Це реалістично, бо видобуток працює стабільно.

Що радять українцям

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко нагадує, що краще бути готовим, ніж здивованим.

— Осінь тривожна, і ніхто не знає, що буде. Тому вже зараз треба мати заряджені повербанки, ліхтарики, запас води і продуктів. Бізнесу варто перевірити генератори та системи резервного живлення, — зазначив фахівець.

А тим часом росіяни продовжують випробовувати енергосистему своїми ударами. Раніше ми повідомляли про графіки відключення світла на Чернігівщині — ситуацію в області назвали непростою.

