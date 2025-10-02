І цю зиму пройдемо! Як пережити блекаути без шкоди для ментального здоровʼя

На жаль, сподіватися на спокійну зиму українцям цього року не вийде: через агресію та війну, яку розпочала РФ, постійні обстріли та свідоме знищення системи електроенергії України військами Росії, варто вже готуватися до блекаутів — як фізично, так і морально.

Міністерство охорони здоровʼя опублікувало кілька рекомендацій, як пережити блекаути без шкоди для ментального здоровʼя. Ми також ділимося з тобою головними порадами.

Як пережити блекаути без шкоди для здоровʼя

Цілком нормально, що під час блекаутів збільшується ймовірність розладів настрою, а особливо такий ризик є у людей, що вже страждали на сезонні афективні розлади до того чи зараз переживають депресивні епізоди.

Якщо ти помічаєш, що після переходу на “зимовий час” ти відчуваєш апатію, втому, занепад сил та настрою, зʼявляється бажання зʼїсти щось солодке або смажене, але наїстися та виспатися ніяк не вдається, тобі варто звернутися до сімейного лікаря та/або психіатра.

Додатково врегулювати свій моральний стан під час відключень світла взимку можна й іншими методами.

Денне світло допоможе тобі отримати більше позитивного настрою та емоцій. А ось нічне світло навпаки, псує наш настрій. Щоб гармонізувати свій стан, варто відмовитися ввечері від штучного білого холодного світла та голубого світла екранів, натомість надавати перевагу жовтому та мʼякому освітленню. Також не забувай вдень більше гуляти та перебувати під природним світлом. Аби зменшити тривогу під час темних часів, розвивай свої інші сенсорні чуття: приємні запахи, робота з текстурою при світлі жовтих гірлянд може тебе заспокоїти. Неочевидну допомогу може надати важка ковдра, вага якої становить 10%-20% від твоєї власної. Важка ковдра зменшить почуття тривоги. Інколи роль такої “ковдри” виконують коти, коли лягають на нас. Заспокоїтися допоможе прослуховування приємних звуків, які також можна назвати ASMR. Читання пошепки, мелодія дощу чи писанина чорнилом — це може бути будь-що, що викликає у тебе приємне тепло у тілі.

А ще закупи свічки та ліхтарики, розстав по всій квартирі та створи особливо атмосферу: проведи час з родиною за розмовою або настільною грою. Якщо освітлення достатньо гарне, прочитай книгу, яку давно відкладав (-ла).

В очікуванні увімкнення світла також можна прогулятися на свіжому повітрі. Це корисно та зменшує напругу, адже ти не дивишся на годинник, а спокійно чекаєш, коли повернуть електроенергію.

А тим часом росіяни продовжують випробовувати енергосистему своїми ударами. Раніше ми повідомляли про графіки відключення світла на Чернігівщині — ситуацію в області назвали непростою.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!