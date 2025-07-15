Донорське серце напередодні Великодня: лікарі врятували життя 6-річного Євгена

Шестирічний Євген готується до виписки з лікарні після надважкої операції з пересадки серця. Ще кілька місяців тому хлопчик перебував між життям і смертю. Звичайна застуда стала причиною серйозного ускладнення — дилатаційної кардіоміопатії.

Його серце майже не скорочувалося. Тоді Євген потрапив до Інституту серця МОЗ у критичному стані. Далі почалась боротьба за життя дитини. У міністерстві розповіли деталі щемкої історії.

Порятунок 6-річного Євгена: як донорське серце врятувало життя

Щоби підтримувати життя хлопчика, лікарі зробили унікальну процедуру: під’єднали Євгена до двох апаратів, які повністю замінили функцію серця і працювали паралельно. Проте єдиною надією на повноцінне життя залишалося донорське серце.

У МОЗ кажуть, що це справжнє диво, адже донорське серце знайшлося напередодні Великодня. Тоді у Кам’янець-Подільській міській лікарні молодій жінці діагностували смерть мозку. Її родичі дали згоду на посмертне донорство.

Єдина державна інформаційна система трансплантації визначила, що серце донорки можна пересадити маленькому Євгену.

Операція з трансплантації серця пройшла успішно. Потім для Євгена розпочалися довгі місяці складної реабілітації. Зараз хлопчика вже готують до виписки. Незабаром він зможе повернутися додому, до рідного Житомира.

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У Міністерстві охорони здоров’я зауважують, що за кожною такою історією — чиєсь життя:

— Світла пам’ять померлим донорам і вдячність родинам за їхні складні, але важливі рішення, які допомагають медикам рятувати дорослих і дітей.

Нині в Україні трансплантацію серця дітям проводять у двох медичних закладах — Інституті серця МОЗ України та Першому медичному об’єднанні Львова.

З 2021 року, відколи в Україні активно розвивають трансплантацію, пересадку серця провели вже 12 дітям. Наразі в національному листі очікування перебувають 16 дітей. Їм потрібна пересадка серця, а ще шестеро потребують трансплантація комплексу серце-легені.

Раніше ми розповідали, як 4-річна дівчинка стала посмертною доноркою для трьох дітей.

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