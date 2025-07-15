Історії Розповіді

Донорське серце напередодні Великодня: лікарі врятували життя 6-річного Євгена

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 15 Липня 2025, 16:00
Донорське серце напередодні Великодня: лікарі врятували життя 6-річного Євгена

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