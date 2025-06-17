Мапа забруднення повітря у Києві: як дізнатися актуальний стан

Якість повітря у Києві знову може погіршитися через масований російський обстріл, тож жителям столиці варто слідкувати за рівнем забруднення повітря. Якщо він збільшиться, то потрібно буде перебувати в приміщеннях та не виходити на двір.

Якщо на вулиці забруднене повітря

До поліпшення ситуації необхідно:

не відкривати вікна;

утриматися від фізичної активності на вулиці.

Онлайн карта забруднення атмосферного повітря покаже тобі, яке повітря сьогодні в Києві й допоможе бути спокійними за себе, свою сім’ю та довкілля.

Онлайн мапа забруднення повітря у Києві

Ми підготували для тебе відразу кілька мап забруднення повітря у Києві. Гортай вниз, щоб переглянути їх детальніше.

Дізнатися, що з повітрям в Києві сьогодні, можна за допомогою карти забруднення в режимі реального часу. Вона підкаже, жителями яких районів варто бути обережнішими та відкласти довгу прогулянку, а де причин для хвилювання немає.

У столиці наразі встановлено 395 станцій моніторингу стану атмосферного повітря, 141 з яких вже працює.

Встановленням займались як самі мешканці міста, так і незалежні проекти та організації, а також органи місцевого самоврядування.

Ті станції, які наразі знаходяться у робочому стані, відображаються на карті кольоровими колами.

Де в Києві найчистіше повітря

На мапі можна бачити, в якому з районів Києва повітря найчастіше. Зазвичай, це правий берег столиці та місця неподалік парків та води.

Якість повітря у Києві сьогодні: на які показники звернути увагу

Якщо ти хочеш перевірити, чи безпечно перебувати на вулиці сьогодні, варто перевірити такі показники:

AQI (Air Quality Index) — індекс якості повітря, простий у використанні. Чим нижчий — тим чистіше повітря.

CO2 (вуглекислий газ) — парниковий газ, високий рівень може свідчити про значні викиди від авто чи промислових об’єктів.

O3 (озон) — газ, який на поверхні Землі може бути шкідливим для здоров’я. Може провокувати утруднене дихання.

PM2.5 та PM10 — часточки пилу, які можуть проникати в дихальні шляхи. За високих показників на вулицю варто виходити лише у респіраторі чи масці.

SO2 (діоксид сірки) — шкідливий газ, який утворюється під час спалювання викопного палива. Може викликати проблеми з диханням.

Тримай мапу з концентрацією СО:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як екологічна криза впливає на планету та що ти можеш зробити для її подолання.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.