Мапа забруднення повітря у Києві: як дізнатися актуальний стан

Фото Unsplash Якість повітря у Києві знову може погіршитися через масований російський обстріл, тож жителям столиці варто слідкувати за рівнем забруднення повітря. Якщо він збільшиться, то потрібно буде перебувати в приміщеннях та не виходити на двір. Якщо на вулиці забруднене повітря До поліпшення ситуації необхідно: не відкривати вікна; утриматися від фізичної активності на вулиці. Онлайн карта забруднення атмосферного повітря покаже тобі, яке повітря сьогодні в Києві й допоможе бути спокійними за себе, свою сім’ю та довкілля.Онлайн мапа забруднення повітря у Києві Ми підготували для тебе відразу кілька мап забруднення повітря у Києві. Гортай вниз, щоб переглянути їх детальніше. Читати на тему Забруднення повітря у Києві: чому пахне гаром та коли це скінчиться Коли припиняться пожежі і очиститься повітря — читай у матеріалі. Дізнатися, що з повітрям в Києві сьогодні, можна за допомогою карти забруднення в режимі реального часу. Вона підкаже, жителями яких районів варто бути обережнішими та відкласти довгу прогулянку, а де причин для хвилювання немає. У столиці наразі встановлено 395 станцій моніторингу стану атмосферного повітря, 141 з яких вже працює. Встановленням займались як самі мешканці міста, так і незалежні проекти та організації, а також органи місцевого самоврядування. Ті станції, які наразі знаходяться у робочому стані, відображаються на карті кольоровими колами. Де в Києві найчистіше повітря На мапі можна бачити, в якому з районів Києва повітря найчастіше. Зазвичай, це правий берег столиці та місця неподалік парків та води. Якість повітря у Києві сьогодні: на які показники звернути увагу Якщо ти хочеш перевірити, чи безпечно перебувати на вулиці сьогодні, варто перевірити такі показники: AQI (Air Quality Index) — індекс якості повітря, простий у використанні. Чим нижчий — тим чистіше повітря. CO2 (вуглекислий газ) — парниковий газ, високий рівень може свідчити про значні викиди від авто чи промислових об’єктів. O3 (озон) — газ, який на поверхні Землі може бути шкідливим для здоров’я. Може провокувати утруднене дихання. PM2.5 та PM10 — часточки пилу, які можуть проникати в дихальні шляхи. За високих показників на вулицю варто виходити лише у респіраторі чи масці. SO2 (діоксид сірки) — шкідливий газ, який утворюється під час спалювання викопного палива. Може викликати проблеми з диханням. Тримай мапу з концентрацією СО: Нагадаємо, раніше ми розповідали, як екологічна криза впливає на планету та що ти можеш зробити для її подолання.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Київ, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter