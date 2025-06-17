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Мапа забруднення повітря у Києві: як дізнатися актуальний стан

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 17 Червня 2025, 09:45
Мапа забруднення повітря у Києві
Фото Unsplash

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